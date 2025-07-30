影／落海瞬間影像曝！休旅車衝落高雄港人車失蹤…只找到1黑狗
1輛轎車昨天晚間快速闖越高雄港70號碼頭貨櫃場管制站，衝入港區海水域失蹤，今天凌晨因風雨停止搜尋。今天警、消繼續搜救，並休旅車衝落碼頭水域的影像曝光。
據監錄影像顯示，昨晚9時22分，這輛休旅車直接駛向碼頭，直線落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沈沒水中。
據了解，這輛深色休旅車沒有高雄港通行證，昨晚疑由高雄市前鎮區新生路方向開向高雄港鴻明貨櫃場，疑硬闖高雄港務警察總隊管制站，在衝過鴻明貨櫃場保全管制區，疾駛進入碼頭區，衝落碼頭港區水域。
警、消派船搜尋，並由潛水人員下水搜救，但只有找到1隻黑狗，疑是由車上游出水面，不見車子和車上的人，直到凌晨2時20分，因風雨變大暫停搜尋，今天繼續搜救。
據悉，這輛車車籍在彰化縣，警方正聯繫家屬，查明由誰開車及車上人數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言