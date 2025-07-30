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水泥車司機擁槍自重…白天開車、晚上賭場圍事 平日靠吸毒提神還販毒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，向欠債賭客討債，更擁槍自重，販賣毒品；施生性多疑，晝伏夜出，經常變換住所及交通工具，台南市刑事警察大隊跟監蒐證1個多月，掌握動向突擊搜索，起出手槍、子彈及大量毒品。

台南市刑警大隊毒品查緝中心在5月間破獲毒品案件向上溯源，鎖定綽號「六甲勝哥」的施姓男子，他交易毒品方式是收到匯款後，告知對方交貨地點，再從住家2樓神明廳旁窗戶拋下毒品；警方報請台南地檢署指揮偵辦，不斷跟監埋伏蒐證才掌握他的住處。

警方調查，施姓男子白天任職砂石場水泥車司機，夜間則兼差賭場圍事，並向欠債賭客討債，現身時常帶著手銬、防彈背心，甚至隨身攜槍自保；由於生性多疑、晝伏夜出，經常變換住所及交通工具，警方直到確實掌握其動向、生活作息交通工具，才聲請拘票及搜索票。

專案人員上月底見時機成熟，拂曉出擊，前往六甲區執行搜索拘提，在破門攻堅時，施因服用依托咪酯助眠熟睡中，全無警覺；警方另查出他日常就使用安非他命提神，搜查發現建物外牆小陽台連接處藏有可疑盒子，內有2把槍及多發子彈，施平時靠伸手出窗外將槍支藏匿其中。

警方在施的住處查獲非制式手槍2支、彈匣3個、子彈22顆、毒品海洛因1包（毛重1.15公克）、安非他命5包（毛重共44.11公克）、毒品咖啡包11包（毛重共37.24公克）、依托咪酯煙油575公克及防彈背心、手銬、電鑽等證物，估計毒品市值約49萬3千元。

警方詢問後將施姓男子依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送台南地檢署偵辦，檢方命6萬元交保。刑大大隊長李宏倫表示，將持續查緝非法槍械及各式毒品，積極向上溯源，阻絕非法槍毒來源，以有效淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝
45歲施姓男子白天是砂石場水泥車司機，晚上則兼差賭場圍事，還從事討債跟毒品交易，更擁槍自重，台南市刑大將他逮捕到案。記者袁志豪／翻攝

毒品 台南 討債

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