快改道！ 國1南向圓山前大型起重機故障 車流壅塞至汐止
正值交通尖峰時段，高速公路局表示，今天上午7時1分，國道1號南向21K圓山前，有大型起重機故障占用外路肩，車流壅塞至汐止路段。故障車為大型車種，處理時間較長，目前等待拖吊中，建議小型車駕駛人利用高架路段往長途南下，建議用路人提早改道行駛，避開壅塞路段，小心行駛。
北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。
此外，上午8時9分，國道1號南向337.4K靠近路竹交流道，有2小客車追撞交通事故，占用內側車道，事故已經排除，後方車流回堵約5公里。
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