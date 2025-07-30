南投深夜改裝車隊擾民 針對熱點聯合取締

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜多次有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南投縣警局針對改裝車和飆車熱點，安排25場聯合取締勤務，遏阻飆車亂象。

台16線是通往集集、水里、日月潭的要道，原以為車隊呼嘯過去就算了，沒想到半小時後又折返，十多輛改裝車來回穿梭，震耳引擎聲與輪胎摩擦聲不斷，半夜常被吵醒，根本是折磨。

居民說，有次深夜在陽台納涼，遠方就傳來「轟隆隆」巨響，不到幾秒數十顆強光車頭燈逼近，車隊呼嘯而過，伴隨排氣管噴射聲與刺鼻焦味，整條路像在辦夜間賽道，畫面驚悚。

南投警方表示，暑假是青少年活動高峰期，也是改裝車、深夜飆車最猖獗的時候，已針對台16線假日夜間至凌晨編排攔檢勤務，並啟動區域聯防，與鄰近分局同步布點圍堵，一旦發現車隊集結，即刻取締。

為防飆車噪音擾民及危害安全，南投縣警察局結合環保局與監理單位，安排25場次暑期聯合稽查勤務，針對改裝車聚集熱點全面巡邏，取締不法。

交通隊表示，台21線、縣道139號也是飆車熱點，深夜車聲不斷，聯合稽查除測噪告發外，對蛇行飆車、無照駕駛、酒駕、毒駕等行為加強取締。

警方強調，今年道路交通管理條例修正已經，未來偽造或冒用車牌最高可罰7萬2000元，情節重大者可沒入車輛。

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