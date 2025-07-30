高雄港驚魂！休旅車高速闖管制站墜海 警消搜救中

1輛轎車29日晚間快速闖越高雄港70號碼頭貨櫃場管制站，衝入港區水域，沈落海裡失蹤，車上暫時不知有幾人，警、消搶救，只發現1隻狗游出，尚未發現落海車輛，目前正打撈，搶救車上人員。

據了解，29日晚間9時許，1輛深色休旅車由高雄港70號碼頭附近貨櫃場，向高70號碼頭疾駛進入碼頭區，貨櫃場保全人員也來不及攔阻，眼見這輛休旅車衝落70號碼頭港區水域失蹤。

高雄務警察總隊員警立即通報救援，高雄港務消防大隊高雄港隊接獲，立即出動6車19人、港警出動1車1艇5人搜救，直到29日深夜11時30分仍未尋獲落水車輛。