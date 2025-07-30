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高雄港驚魂！休旅車高速闖管制站墜海 警消搜救中

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1輛轎車29日晚間快速闖越高雄港70號碼頭貨櫃場管制站，衝入港區水域，沈落海裡失蹤，車上暫時不知有幾人，警、消搶救，只發現1隻狗游出，尚未發現落海車輛，目前正打撈，搶救車上人員。

據了解，29日晚間9時許，1輛深色休旅車由高雄港70號碼頭附近貨櫃場，向高70號碼頭疾駛進入碼頭區，貨櫃場保全人員也來不及攔阻，眼見這輛休旅車衝落70號碼頭港區水域失蹤。

高雄務警察總隊員警立即通報救援，高雄港務消防大隊高雄港隊接獲，立即出動6車19人、港警出動1車1艇5人搜救，直到29日深夜11時30分仍未尋獲落水車輛。

據警、消了解，這輛車有通行證，有貨櫃場衝往新生路管制站，閃開員警，直衝高雄港70號碼頭落水。消防隊員指出，打撈時，只找到1隻狗，疑是由車上出來，游出水面，但不見車子和車上的人，目前持續搶救當中。

1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。圖／讀者提供
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。圖／讀者提供
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。圖／讀者提供
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。圖／讀者提供
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。記者林保光／翻攝
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。記者林保光／翻攝
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。記者林保光／翻攝
1輛休旅車衝落高雄港水域，警消正搶救中。記者林保光／翻攝

碼頭 貨櫃 高雄港

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