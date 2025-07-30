聽新聞
0:00 / 0:00

消毒水當白開水 中市酷聖石勒令停業、送辦

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導

連鎖冰淇淋品牌「酷聖石」（Cold Stone）前日傳出食安事件，台中勤美誠品綠園道門市疑將稀釋後的次氯酸水當白開水，傳出4人誤飲，其中2人送醫。台中市食安處派員稽查，依食安法勒令停業，移送檢調偵辦。若涉犯公共危害罪，業者最高恐面臨7年徒刑及千萬元罰鍰。

品牌總公司表示，積極釐清事件原因，事發後已主動關心並慰問受影響顧客與員工。台中市府表示，食安處已介入調查，是否為作業疏失或管理失當導致。

台中市食安處說明，前天中午一名男子帶孩子前往店內用餐時，向店員索取白開水飲用，喝下後發現異味明顯且喉嚨刺痛，立即向店員反映，由店員陪同就醫。另一名店員因好奇飲用，也出現不適症狀，前往急診治療。外傳還有一對情侶也誤飲，食安處仍在調查釐清。

衛福部台中醫院通報，收治的兩名患者為40歲男顧客、20多歲女店員，自述飲用「味道刺鼻的水」後出現喉嚨不適、噁心欲吐等症狀，檢查後未見明顯口腔與食道損傷，但男顧客表示，至今仍有吞嚥疼痛、聲音沙啞與喉嚨腫脹等後遺症。中市府法制局已接獲一件消費者申訴案件，將協助爭取合理賠償與法律權益。

台中醫院急診醫學科主治醫師林逸婷說，次氯酸水為弱鹼性，若誤飲原液，恐腐蝕口腔、食道等消化道器官，若稀釋至濃度500ppm以下，人體危害風險較低；誤飲後，切勿催吐，若無噁心、嘔吐可喝水或牛奶稀釋，否則須盡速送醫。

延伸閱讀

台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦

台中冰淇淋店疑將漂白水當開水2人就醫 遭令停業

中市2男行車糾紛車道上爭執推擠 雖不提告仍觸法被罰

台中連鎖冰淇淋店顧客疑誤飲稀釋漂白水 店家回應了

相關新聞

高雄港驚魂！休旅車高速闖管制站墜海 警消搜救中

1輛轎車29日晚間快速闖越高雄港70號碼頭貨櫃場管制站，衝入港區水域，沈落海裡失蹤，車上暫時不知有幾人，警、消搶救，只發...

消毒水當白開水 中市酷聖石勒令停業、送辦

連鎖冰淇淋品牌「酷聖石」（Cold Stone）前日傳出食安事件，台中勤美誠品綠園道門市疑將稀釋後的次氯酸水當白開水，傳...

南投深夜改裝車隊擾民 針對熱點聯合取締

暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜多次有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南...

暗夜穿越馬路…花蓮老翁遭轎車撞上「彈飛40公尺」 送醫不治

花蓮71歲張姓老翁，昨天凌晨從慈濟醫院門口步行至中央路三段穿越馬路時，不幸遭轎車撞上，張翁撞擊後彈飛約40多公尺倒地，當...

中市2男行車糾紛車道上爭執推擠 雖不提告仍觸法被罰

台中市太平區環中東路三段與中山路四段口今天中午12時44分發生一起行車糾紛，黃姓男子因不滿前車曾姓男子在綠燈時仍待轉未直...

未關閉總電源施工釀禍 宜蘭54歲老闆安裝冷氣被電死

宜蘭頭城鎮昨天發生一起工安死亡意外，54歲許姓老闆前往某修車廠裝冷氣時，疑似未關閉220伏特電源，本身又沒有做好絕緣保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。