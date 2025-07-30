消毒水當白開水 中市酷聖石勒令停業、送辦

連鎖冰淇淋品牌「酷聖石」（Cold Stone）前日傳出食安事件，台中勤美誠品綠園道門市疑將稀釋後的次氯酸水當白開水，傳出4人誤飲，其中2人送醫。台中市食安處派員稽查，依食安法勒令停業，移送檢調偵辦。若涉犯公共危害罪，業者最高恐面臨7年徒刑及千萬元罰鍰。

品牌總公司表示，積極釐清事件原因，事發後已主動關心並慰問受影響顧客與員工。台中市府表示，食安處已介入調查，是否為作業疏失或管理失當導致。

台中市食安處說明，前天中午一名男子帶孩子前往店內用餐時，向店員索取白開水飲用，喝下後發現異味明顯且喉嚨刺痛，立即向店員反映，由店員陪同就醫。另一名店員因好奇飲用，也出現不適症狀，前往急診治療。外傳還有一對情侶也誤飲，食安處仍在調查釐清。

衛福部台中醫院通報，收治的兩名患者為40歲男顧客、20多歲女店員，自述飲用「味道刺鼻的水」後出現喉嚨不適、噁心欲吐等症狀，檢查後未見明顯口腔與食道損傷，但男顧客表示，至今仍有吞嚥疼痛、聲音沙啞與喉嚨腫脹等後遺症。中市府法制局已接獲一件消費者申訴案件，將協助爭取合理賠償與法律權益。

台中醫院急診醫學科主治醫師林逸婷說，次氯酸水為弱鹼性，若誤飲原液，恐腐蝕口腔、食道等消化道器官，若稀釋至濃度500ppm以下，人體危害風險較低；誤飲後，切勿催吐，若無噁心、嘔吐可喝水或牛奶稀釋，否則須盡速送醫。