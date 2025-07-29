男子涉騷擾中天換照案鑑定人 士檢以跟騷罪起訴

胡姓男子不滿一名曾任中天新聞台換照案通傳會鑑定人的女子對其提告恐嚇，涉自去年11月起持續盯梢、跟蹤、恐嚇女子逾半年，士林地檢署偵查終結，今天依跟蹤騷擾罪嫌起訴胡男。

根據士林地檢署起訴書，胡男曾於臉書（Facebook）發文警告時任國家通訊傳播委員會鑑定人的女子，遭對方提告恐嚇，獲不起訴處分，疑因不滿女子對其提告，涉嫌自民國113年11月間至今年3月間，多次出現在女子工作的北部某大學盯梢、守候與言語警告等。

起訴表示，胡男以旁聽為由進入教室，對女子表示「隨時都要堵妳」、「很會躲嘛，跑得了尼姑，跑不了尼姑庵」等語，另曾傳訊息給校方人員要求轉達給女子，稱「避不見面，將貼滿黑資料或在校門拉白布」等語。

女子向警方報案後，警方曾對胡男發出書面告誡，胡男行為未見收斂。女子隨後向法院聲請保護令獲准，但胡男卻多次出現在女子工作場所，涉嫌違反保護令，女子遂提出告訴。胡男到案後否認犯行。

士檢偵查後認為，胡男違反被害女子意願，持續實施足以引起畏怖感的跟蹤騷擾行為，已影響其日常生活及社會活動，依違反跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪嫌起訴。