快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

男子涉騷擾中天換照案鑑定人 士檢以跟騷罪起訴

中央社／ 台北29日電

胡姓男子不滿一名曾任中天新聞台換照案通傳會鑑定人的女子對其提告恐嚇，涉自去年11月起持續盯梢、跟蹤、恐嚇女子逾半年，士林地檢署偵查終結，今天依跟蹤騷擾罪嫌起訴胡男。

根據士林地檢署起訴書，胡男曾於臉書（Facebook）發文警告時任國家通訊傳播委員會鑑定人的女子，遭對方提告恐嚇，獲不起訴處分，疑因不滿女子對其提告，涉嫌自民國113年11月間至今年3月間，多次出現在女子工作的北部某大學盯梢、守候與言語警告等。

起訴表示，胡男以旁聽為由進入教室，對女子表示「隨時都要堵妳」、「很會躲嘛，跑得了尼姑，跑不了尼姑庵」等語，另曾傳訊息給校方人員要求轉達給女子，稱「避不見面，將貼滿黑資料或在校門拉白布」等語。

女子向警方報案後，警方曾對胡男發出書面告誡，胡男行為未見收斂。女子隨後向法院聲請保護令獲准，但胡男卻多次出現在女子工作場所，涉嫌違反保護令，女子遂提出告訴。胡男到案後否認犯行。

士檢偵查後認為，胡男違反被害女子意願，持續實施足以引起畏怖感的跟蹤騷擾行為，已影響其日常生活及社會活動，依違反跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪嫌起訴。

恐嚇 提告 跟蹤騷擾 中天新聞

延伸閱讀

北市男與父扭打濺血雙雙送醫 士檢訊後聲押獲准

照服員踹教養院生釀死判刑9年 未到案執行士檢發布通緝

疑耍特權？士檢偵辦刑警大隊長涉賄案 破例走車道遭疑「開後門」

台版柬埔寨案詐騙4億害死3人 士檢追出洗錢團起訴17人

相關新聞

暗夜穿越馬路…花蓮老翁遭轎車撞上「彈飛40公尺」 送醫不治

花蓮71歲張姓老翁，昨天凌晨從慈濟醫院門口步行至中央路三段穿越馬路時，不幸遭轎車撞上，張翁撞擊後彈飛約40多公尺倒地，當...

中市2男行車糾紛車道上爭執推擠 雖不提告仍觸法被罰

台中市太平區環中東路三段與中山路四段口今天中午12時44分發生一起行車糾紛，黃姓男子因不滿前車曾姓男子在綠燈時仍待轉未直...

未關閉總電源施工釀禍 宜蘭54歲老闆安裝冷氣被電死

宜蘭頭城鎮昨天發生一起工安死亡意外，54歲許姓老闆前往某修車廠裝冷氣時，疑似未關閉220伏特電源，本身又沒有做好絕緣保護...

「帶你回家了…」 登山失聯13天男子遺體由消防隊員抬回

新北洪姓男子本月16日獨自到台中和平東卯山登山後失聯13天後，台中市消防局派員連日搜尋，昨天下午在屋我尾山溪谷發現遺體，...

新店SUP溺水兩消防殉職 內政部三面向檢討救援機制

新北市新店區廣興橋下8日傳出SUP溺水意外，救援行動中，因船艇翻覆造成2名消防人員殉職、1名義消重傷。針對此次殉職事件，...

美光后里廠驚傳工安意外 外包商疑遭電擊燙傷急送醫…公司回應了

台灣記憶體大廠美光台中后里廠區驚傳工安意外，29日上午9時許，一名36歲外包廠商疑因觸摸機台遭電擊，雙手多處電燙傷，被緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。