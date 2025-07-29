暗夜穿越馬路…花蓮老翁遭轎車撞上「彈飛40公尺」 送醫不治

花蓮71歲張姓老翁，昨天凌晨從慈濟醫院門口步行至中央路三段穿越馬路時，不幸遭轎車撞上，張翁撞擊後彈飛約40多公尺倒地，當場失去生命跡象。救護車就近送到慈濟醫院急救，仍宣告傷重不治；車禍發生原因有待檢警進一步調查。

根據監視器畫面，昨天凌晨約4時，張姓老翁穿越花蓮市中央路三段時，遭63歲楊姓婦人駕駛在內側的轎車撞上，因撞擊力道過大，導致張翁被撞飛約40多公尺，失去呼吸心跳。而肇事轎車引擎蓋凹陷，擋風玻璃碎成蜘蛛網，十分嚴重。

楊姓婦人受到不小的驚嚇，趕緊跑到位於車禍現場斜對面、不到200公尺花蓮縣消防局自強分隊求救，救護人員趕緊將張姓老翁就近送慈濟醫院急診室搶救，卻因傷勢嚴重，在醫院急救1個多小時後，仍宣告不治。

警方初步調查，張姓老翁疑似走在斑馬線上，是否闖紅燈還要再調查；駕駛楊女酒精濃度為0，有合格駕照，雙方有無依號誌通行需進一步釐清。警方除了調閱該路段周邊監視器外，也調閱楊婦的行車紀錄器，可惜記錄器影像損壞，還要再送鑑識還原，以釐清車禍發生的原因。