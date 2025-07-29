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新北2起工安事故 2人因遭鑽頭壓傷及高處墜落不治

中央社／ 新北29日電

新北市今天發生2起工安意外，林口區1工人固定大型螺旋鑽頭過程遭壓傷；泰山區1工人搭鷹架時從11樓墜落。警方說，2人經送醫搶救皆不治，已通報市府勞檢處調查。

新北市林口警分局表示，今天中午12時14分許據報，林口區文化二路二段有人工作時遭夾傷。警方到場發現，該倉庫有工安意外，林姓男子於拖板車裝卸貨物時，疑因固定大型螺旋鑽頭攀爬過程，鑽頭向後傾斜致林男向後摔，造成後背遭壓傷。

警方說，現場負責人賴姓男子陪同送醫，林男現場無呼吸心跳，經救護人員送往林口長庚醫院急救仍不治。已通知家屬，並請公司調閱、保存現場監視器畫面，報請勞檢處調查。

警方指出，另外一起工安事故發生在泰山區信華五街近中環路的工地，上午將近11時許，傳出有工人墜樓。

林口警分局說，接獲119轉報後，泰山分駐所員警到場並通知鑑識人員。初步調查，潘姓男子於11樓搭鷹架時，不慎失足墜落，先撞到9樓鷹架再下墜，並跌落至1樓。

警方說，救護人員到場時，潘姓男子傷勢嚴重已無意識，經送輔大醫院急救仍不治。已通報新北市政府勞工局勞檢處至現場會勘稽查。

勞檢處傍晚表示，初步調查發現，泰山區潘姓勞工於工地11樓從事外牆施工架組立作業時，因雇主未置備供安全帶鉤掛的防墜設施，致潘男墜落地面，已要求施工單位立即停工改善。

勞檢處初步判斷，施工單位涉有過失，未來如確認屬實，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請地檢署偵辦。

至於林口區工安意外，勞檢處說，經初步調查發現，林姓男子駕駛曳引車至現場從事機具載運作業，當機具吊運至車台上後，林男爬到機具上鎖固，不料，機具突然發生轉動，林男則隨同機具翻落並撞擊、掉落到車台上，當場失去生命跡象，送醫仍不治。

為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

林口 泰山 新北 工安

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