中市2男行車糾紛車道上爭執推擠 雖不提告仍觸法被罰

台中市太平區環中東路三段與中山路四段口今天中午12時44分發生一起行車糾紛，黃姓男子因不滿前車曾姓男子在綠燈時仍待轉未直行而狂按喇叭，致曾男下車質問黃，黃也滿懷怒氣下車，並連續大力推曾男3次。這一幕被其他車輛錄下並報案，警方據報前往找到兩人，雙方雖互不提告訴，但警方仍以黃出手推人，依社會秩序維護法第87條「加暴行於人」移送裁處。

另外，兩車於車道中暫停，雙方駕駛人因下車致「未依規定行駛」，影響後方車輛通行，涉違反「道路交通管理處罰條例」第60條第2項第3款規定，均處新台幣900元以上、1800元罰鍰。另後方駕駛無故按鳴喇叭，再依「道路交通管理處罰條例」第41條按鳴喇叭不依規定，處新台幣300元以上、600元以下的罰鍰，都將開單告發。

警方說，從影片中可看到，黃姓男子（43歲）當時駕駛轎車於環中東路內二車道處欲往前直行，前方曾姓男子（23歲）則駕車欲左轉在車道內待轉未行駛。黃當時未注意標線指示該線是可以等待左轉的，因而狂按了喇叭，曾姓男子不滿即下車走向後車質問，雙方在車道上發生口角及肢體推擠。

警方據報到場，雙方已無衝突，聲稱「因不知道道路標線所致」，雙方無明顯傷勢，且互不提出告訴。但警方透過民眾提供錄影，仍對兩人開罰。

太平警分局呼籲，民眾遇事應冷靜及理性處理，切勿意氣用事，致生脫序或暴力行為，警方均會依法究辦，杜絕不法情事發生。