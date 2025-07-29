未關閉總電源施工釀禍 宜蘭54歲老闆安裝冷氣被電死

宜蘭頭城鎮昨天發生一起工安死亡意外，54歲許姓老闆前往某修車廠裝冷氣時，疑似未關閉220伏特電源，本身又沒有做好絕緣保護，不慎嚴重觸電失去生命跡象，經送醫搶救，最後仍因器官衰竭喪命。

許男經營水電行幫人裝冷氣，昨天中午發生觸電昏倒時，當下沒有人敢靠近，緊急連絡台電人員到場關閉電源，研判許男在裝冷氣時，採用不關閉220伏特電源的「活電施工」，沒有斷電，加上自己本身沒有做好塑膠絕緣安全保護，導致遭電擊OHCA。

傷者從杏和醫院轉院至聖母醫院時，一度恢復心跳，最後仍因傷勢過重及器官衰竭，下午宣告不治。

許男有可能認為是簡單的冷氣安裝工程，沒有注意太多。宜蘭縣政府已接獲這起工安意外通報，將轉報職業安全衛生署進行調查，釐清責任歸屬。