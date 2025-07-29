「帶你回家了…」 登山失聯13天男子遺體由消防隊員抬回

新北洪姓男子本月16日獨自到台中和平東卯山登山後失聯13天後，台中市消防局派員連日搜尋，昨天下午在屋我尾山溪谷發現遺體，疑似洪男，今天下午，消防隊員下切到溪谷抬回遺體交由警方，通知家屬指認中。

台中市消防局派消防隊員上山，今天山區大雨，早上9時從登山口起登，下午3時40分將失蹤者遺體搬移至屋我尾山北側登山口，交由轄區員警後續處理。

台中市和平警分局表示，民眾7月21日下午3時至新北市政府警察局蘆洲分局五股分駐所報案緊急協尋，報案人說他的64歲洪姓叔叔7月16日開車到台中市和平區東卯山區一帶登山，迄今未歸。

和平分局谷關派出所獲報後立即通報轉介台中市消防局啟動搜救緊急協尋，經了解，被協尋人洪男於7月16日早上4時35分左右步行至十文巷，監視器畫面拍下他的身影，推測是前往屋我尾山登山步道一直未下山。

台中市消防局搜救人員連日搜尋，也出動空拍機，昨天下午3時20分在屋我尾山溪谷發現遺體，因目前山上下大雨，消防隊員先行下撤，今天再返回山上進行搬運。