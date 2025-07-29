新店SUP溺水兩消防殉職 內政部三面向檢討救援機制

新北市新店區廣興橋下8日傳出SUP溺水意外，救援行動中，因船艇翻覆造成2名消防人員殉職、1名義消重傷。針對此次殉職事件，內政部表示，將從三大面向全面強化高風險水域救援行動的安全管理。

首先，內政部強調，未來將強化「動態風險評估」機制，讓現場指揮官能依據氣候、水流等環境變化，靈活調整甚至中止任務，提升臨場判斷與應變能力，避免人員陷入危險。

第二，落實「行動安全控管」，所有任務出勤前，必須完成裝備與器材檢查、通訊測試，以及事前的安全提示與評估，確保所有救援人員掌握任務風險並做好萬全準備。

第三，導入「科技輔助救災」，包括使用無人機搜尋、拋擲型救援裝置等現代科技工具，提高搜救效率，同時降低人員進入高風險水域的危險，守住第一線人員的生命安全。

內政部指出，事件發生當天獲悉消防人員不幸殉職後，部長劉世芳隨即指示消防署與新北市消防局保持密切聯繫，掌握即時狀況，並依《消防法》及《災害事故調查會設置辦法》規定，聯合新北市政府成立調查小組，全面釐清事故原因並展開撫卹作業。

事故隔日，由內政部災害事故調查會副召集人、消防署副署長萬瑤率隊，與新北市府人員共同前往現場初步會勘，並慰問參與救援的轄區消防同仁。29日調查會召集人、政務次長馬士元更率領調查委員與新北市相關單位再次現勘，針對急流水域的環境特性與實際搶救流程進行全盤檢視。