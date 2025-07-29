美光后里廠驚傳工安意外 外包商疑遭電擊燙傷急送醫…公司回應了
台灣記憶體大廠美光台中后里廠區驚傳工安意外，29日上午9時許，一名36歲外包廠商疑因觸摸機台遭電擊，雙手多處電燙傷，被緊急送醫救治，目前相關單位正在釐清事故發生原因。美光回應，公司立即啟動緊急應變機制，安排送醫接受必要的醫療處置。
台中市消防局於29日上午9時30分接獲報案，稱台中后科路三段、美光后里廠區發生電擊意外，一名36歲男子在觸摸機台電線時遭電擊（480V）後倒地。消防隊員到場後發現傷患意識清楚，但雙手各有二至三處電燒傷，給予急救處置後送往豐原醫院救治。
美光指出，針對台中廠委外承包商工安事件，公司立即啟動緊急應變機制，安排送醫接受必要的醫療處置，目前該名人員意識清楚，狀況穩定，美光正密切關注此事件的後續發展，並持續秉持對所有團隊成員與合作夥伴提供安全工作環境的承諾。
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