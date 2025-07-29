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疑網友造謠盧秀燕假簡訊 高雄水利局「號碼遭濫用」已報警

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市水利局遭民眾指稱有網友在網路上散布造謠台中市長盧秀燕簡訊，經民眾追查簡訊號碼來源竟是高雄市水利局電話，讓民眾批評「造謠青鳥、公家機關帶頭搞詐騙」，對此水利局今嚴正強調，將待豪雨應變中心開設結束後，立即報警委請高雄市警察局調查。

高雄市府水利局表示，受到西南氣流影響，目前水利局正辦理0728豪雨應變中心一級開設，所有工作重點皆以防汛應變為主，對於網傳造謠訊息，高雄市警察局已回覆水利局調查作業流程，因此水利局將在應變工作後、解除應變中心開設，會立即赴高雄市警察局刑大完成報案程序。

民眾在threads上發文指出，近來有特地帳號張貼稱大罷免投票前收到台中市長盧秀燕傳來簡訊，內容稱「盧秀燕拜託您、不同意罷免、不投票會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益」等語，遭民眾質疑是「青鳥」在造謠盧秀燕發簡訊。

有民眾將簡訊內容來源的電話號碼追查，發現電話號碼是屬於高雄市水利局，甚至高雄市府其他部門也有在使用同一支電話號碼，令民眾懷疑是公家機關帶頭造謠詐騙，民眾更留言批評「用公務門號發出假資訊，扭曲政策內容的訊息，這叫造謠，不叫推廣！」有不少民眾也支持台中市府、盧秀燕應該提告。

不過也有網友認為，該手機號碼是屬於廣告公司簡訊系統的共用號碼，過去也曾收到該號碼傳送其他內容簡訊，認為並非是高雄市府水利局造謠。

對此高雄市水利局目前尚無法證實手機號碼來源，將由高雄市警察局協助調查。

民眾在threads上發文稱有人在網路利用高雄水利局號碼發送假簡訊。圖／翻攝自threads
民眾在threads上發文稱有人在網路利用高雄水利局號碼發送假簡訊。圖／翻攝自threads

警察 高雄市 水利局 盧秀燕

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