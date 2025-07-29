受刑人保外就醫「強盜性侵2女」 警接連獲報循線汽車旅館外逮人

新竹監獄受刑人江昱賢去年11月保外就醫，但今年6月初屆期仍不返監，於6月21、22日在不到24小時內接連在桃園2家汽車旅館犯下強盜性侵案；警方於22日當天循線在桃園區第3家汽車旅館門口逮捕江昱賢，依強盜、性侵案送辦。

據了解，年約40歲江昱賢為桃園人，因犯強盜等罪於新竹監獄服刑，去年11月向獄方聲請保外就醫後，今年5月因病情好轉，原預計6月3日應返回竹監報到服刑，但江昱賢未現身，並分別於6月21、22日在桃園市桃園區、龜山區2間汽車旅館，連續強盜性侵2名從事性交易的女子。

據悉，江昱賢被查出在桃園皆搭乘計程車移動，21日晚間先是在桃園區某汽車旅館入住，以電話自行找來女子性交易，未料女子洗完澡後竟被江綑綁、性侵，除了未付款又強盜女子數千元逃逸，女子立即報警，警方依規定受理調查。

然而22日凌晨2時許，江昱賢再度搭計程車前往龜山區某汽車旅館故意重施，搶奪數萬元現金，女子同樣報警求助，警方接獲遭性侵女子報案後，透過汽車旅館登記姓名查詢並調閱監視器畫面，鎖定江身影及行蹤，循線確認身分後發現其為新竹監獄受刑人。

警方於同日晚間11時許發現江昱賢現身桃園區第3家汽車旅館，疑似又要再度犯案，警方到場時江剛好外出，隨後江返回汽旅時警方在門口將其查獲，證實2起強盜性侵案即為江昱賢犯案；警方提供現場監視畫面與照片，被害人亦指證歷歷，被告犯行明確已向法院聲押獲准，目前在桃園看守所羈押中。