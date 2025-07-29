影／天雨路滑…國3南下清水段小貨車自撞翻車掃3車道 驚險畫面曝

中部地區昨天持續大雨，一輛小貨車昨天傍晚行經國道三號南向清水段，疑失控自撞外側護欄後翻車，一路從外側車道滑到內側車道，在內側車道的轎車駕駛及時停車，無人受傷，肇事原因由國道警方調查中，驚險畫面今天曝光。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，昨天下午5時，國道3號南向174.7公里（清水路段）小貨車側翻事故案，33歲莊姓男子開小貨車行駛外側車道，疑操作不當自撞外側護欄後側翻於內側車道及中線車道，無造成人員受傷，事故由現場拖吊車即時排除，未造成車流壅塞情形，詳細肇事原因仍待調查釐清。

當時行駛內側車道的駕駛及時停車，畫面驚險，後車行車記錄器畫面中，小貨車從外側車道翻車後一路滑到內側車道，小貨車駕駛自行爬出車外，後車駕駛在網路PO影片提醒「下雨天還開那麼快」。

七大隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。