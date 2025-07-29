機車飆國道「屏東騎關廟」40公里！國道猴載女子還比YA 被警方抓到了

Threads上有網友分享1段影片，竟是1名男子騎普通重型機車載著女子，疑似騎上國道三號，行駛於車道上非路肩，發現被錄影時，還比「YA」，網友怒批是「國道猴」；該輛機車事先還拔牌，國道警方今仍循線查獲，將依危險駕駛重罰。

國道公路警察局第八大隊查出，20歲李姓男子27日下午，從國道三號屏東交流道騎上北上匝道，一路到台南關廟交流道才下，從兩個交流道的公里數換算騎了長達40公里。不過令人納悶，過程中許多車輛目擊，卻完全無人報案，

根據網友「eternity_.11」貼文，男子騎乘機車載女子，當時騎在中線車道，發現被錄影，還比出「YA」手勢，並且切換到外車道；網友炸鍋肉搜，有留言疑似曝出他的車牌號碼、工作地點等。

國道八隊警方得知情況後展開追查，由於沒車牌、時間、地點等資訊，從網路畫面拍到的場景，研判有行經國三關廟服務區，加上天色逐漸昏暗，便調閱過濾相關路段的近兩周的監視器，發現27日屏東到關廟之間有此影像，也查證網友提供資訊，皆吻合，終於鎖定家住台南的李姓男子。

警方今於李姓男子找到本人，對於網傳的行徑，他當場並沒否認，表示因為要從屏東回台南，騎一般道路太久，才騎上國道。

警方表示，預計將對李姓男子依未懸掛車牌、危險駕駛開單；李也將面臨吊扣牌照6個月的處罰。