桃園大雨後老樟樹突倒塌壓壞9車 女駕駛後座被樹枝插入嚇壞
桃園市平鎮區陸光路一顆樹齡超過40年老樟樹，今天上午突然不明原因斷裂，壓毀2輛轎車、7輛機車，其中1輛轎車遭樹枝直接插入後車窗，幸無人員傷亡，雙連里長賴沛承通報，警方拉封鎖線，平鎮區公所表示，該處路樹倒塌壓壞車子，初步評估樹根病菌及樹枝遭九重葛負荷壓住影響。
平鎮警方表示，警方接獲民眾報案，趕到陸光路發現路樹倒塌壓壞汽機車，經查是路樹不明原因斷裂，倒塌路中，造成2輛轎車、7輛機車受損，雙向車道無法通行，幸無人員傷亡，警方拉起封鎖線、通知區公所到場處理，聯繫受損車主到場處理後恢復通行。
賴沛承表示，處路樹長期被藤蔓纏繞負荷重，加上最近大雨，導致樹幹支撐不住倒塌，壓壞汽機車9輛，其中一名女子送孩子上學返家途中，在該路停等紅燈被壓到，樹枝插進後車窗，幸好人沒事，另有轎車停在路邊及機車，剛好樹枝在上方支撐，後續將協助受害車主跟軍方、地主處理賠償。
平鎮公區所表示，倒塌樟樹土地為軍方、民間地主持有，可能老樟樹生長地下樹根有些腐朽、白蟻蛀蝕，懷疑維護不當造成樟樹倒塌，後續將請人加強維護，避免再發生類似狀況，經請合約廠商協助鋸樹搬運後，已搶通道路恢復通行。
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