快訊

2026藍白合有譜？他曝北市合作空間 這2縣市長也有機會

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊箱屍命案 發現行李箱的里長推測從中環路丟進水溝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊箱屍命案，雖然遺體發現地點在新泰路318巷內水溝，實際上就在四通八達的台65線高架快速道下方中環路邊，稍早傳有民眾聲稱裝屍的行李箱疑似被移動過，但里長許文章推測，從中環路旁直接推進水溝的可能性較大。

本案發現人是新莊區立泰里長許文章，他說，其實前天星期日深夜就已經看見紅色大行李箱，被扔在中環路邊水溝排水口，他擔心阻礙排水，原本打算隔日星期一白天再去處理，如果是垃圾就直接安排清運。

後來有事情耽擱，直到昨天深夜才去小水溝處理，靠近即聞到腐臭味，而且箱子很重拉不動，直覺不對勁立即報警。2名員警到場，起初懷疑是水溝的臭味，但3人合力將這只不新不舊的行李箱拉上來，打開拉鍊赫然看見黑色垃圾袋內有1具爬滿蛆的屍體，惡臭撲鼻而來。

後來有里民說，大約上星期五或六就看見紅色行李箱被扔在巷內小徑鐵橋底下水溝，幾天之後位置移動約5公尺到中環路邊排水口。但里長認為，小水溝的水量不足以推動這麼重的箱子，除非有人去拖，但溝邊樹下泥土地都沒有拖行痕跡，他大膽推測是被人用車載到中環路旁，直接推進約2公尺高度落差的水溝，可能性比較大。

新莊警分局專案小組表示，經初步採證，死者男性、年約50歲，外表無勒痕、瘀傷、針孔等傷痕，指紋無法辨識，依腐爛程度研判死亡至少3至5日，目前已著手從發現時間往前調閱周邊所有監視器，尚未發現可疑人物接近發現地點，下午已報請檢察官偕同法醫相驗。

新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在台65線高架快速道下方中環路旁水溝，當地里長許文章推測，行李箱被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在台65線高架快速道下方中環路旁水溝，當地里長許文章推測，行李箱被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
裝有長蛆男屍的紅色行李箱，昨天深夜被警方和里長從中環路旁小水溝排水口拖上岸。記者林昭彰／翻攝
裝有長蛆男屍的紅色行李箱，昨天深夜被警方和里長從中環路旁小水溝排水口拖上岸。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在新泰路巷內水溝排水口，上面就是四通八達的中環路。當地里長許文章說，有民眾聲稱箱子原本在鐵橋下，疑似被移動過，但是他認為被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在新泰路巷內水溝排水口，上面就是四通八達的中環路。當地里長許文章說，有民眾聲稱箱子原本在鐵橋下，疑似被移動過，但是他認為被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影

臭味 行李箱

延伸閱讀

新莊驚傳箱屍命案！中年男被塞行李箱 棄屍草叢已長蛆

流動棺材？2女拉超長行李箱出遊！照片瘋傳網震驚 真相竟是這個

中市再現「有蓋無溝」假水溝？ 建設局已拆除：要求廠商加強巡查

影／87歲老翁騎單車失聯10小時 被發現跌落10公里外水溝

相關新聞

新莊箱屍命案 發現行李箱的里長推測從中環路丟進水溝

新北市新莊箱屍命案，雖然遺體發現地點在新泰路318巷內水溝，實際上就在四通八達的台65線高架快速道下方中環路邊，稍早傳有...

受刑人保外就醫「強盜性侵2女」 警接連獲報循線汽車旅館外逮人

新竹監獄受刑人江昱賢去年11月保外就醫，但今年6月初屆期仍不返監，於6月21、22日在不到24小時內接連在桃園2家汽車旅...

新北泰山傳工安意外！搭鷹架工人11樓墜落 性命垂危

新北市泰山區今天下午近11時傳工安意外，潘姓工人搭鷹架時不慎自工地11樓墜落，目前送醫搶救，但生命垂危，情況並不樂觀。

林口工安意外！1工人遭大型螺旋鑽頭撞擊 當場無生命跡象

新北市林口區今天中午發生1起工安意外，工人李姓男子站在拖板車上裝卸貨物時，疑因固定大型螺旋鑽頭於攀爬過程撞傷背部，當場失...

機車飆國道「屏東騎關廟」40公里！國道猴載女子還比YA 被警方抓到了

Threads上有網友分享1段影片，竟是1名男子騎普通重型機車載著女子，疑似騎上國道三號，行駛於車道上非路肩，發現被錄影...

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。