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影／北市警查獲德州撲克賭場 大學生被逮不敢說出學校名稱

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區新生南路一家德州撲克協會，今年1月及5月被轄區警分局陸續查獲從事非法賭博行為，但賭場業者仍心存僥倖，再次以「競技賽」方式掩飾賭博，賽後再讓賭客將籌碼兌換現金，羅斯福路派出所蒐證後，20日持票搜索，帶回35歲吳姓負責人、賭客等13人，分依賭博及社維法移送偵辦。

被查獲的賭客大部分相當年輕，多為20多歲年輕人，年紀最小只有19歲；8名賭客中，有5人是大學生，但他們似乎是怕學校知道後懲處，始終不願透露學校姓名，另外3名賭客則從事電腦工程師、業務及餐飲業。

警方表示，協會已經接連兩次從事非法賭博被逮，隨著不斷被警方查獲，賭博規模越來越小，業者持續非法開賭，分局將報請市府協助執行「斷水斷電」，徹底斬斷賭博源頭並展現警方執法決心。

賭場以「撲克協會」名義招募會員，透過Line 群組組織賭博活動，警方在賭場內查獲賭場負責人1人、荷官1人、賭客8人及在場人3人等共13人，查扣現金1萬2千餘元、籌碼1批、點鈔機1台：工作手機3支、電腦主機及賭客名單等證物。

台北市大安區新生南路一家德州撲克協會，從事非法賭博，羅斯福路派出所蒐證後，持票搜索帶回負責人、賭客等13人，分依賭博及社維法移送偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區新生南路一家德州撲克協會，從事非法賭博，羅斯福路派出所蒐證後，持票搜索帶回負責人、賭客等13人，分依賭博及社維法移送偵辦。記者廖炳棋／翻攝

賭博 賭場 籌碼

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