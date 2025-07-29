桃園市中壢區日前有一名86歲湯姓婦人午睡後外出散步卻迷路，深夜0時許獨自站在環中東路與永福路口排徊，所幸正在巡邏的中壢警分局員警接獲熱心民眾通報，隨即趕往現場關心，透過與湯婦的對話中的線索，成功聯繫上家屬，平安讓湯婦與家人團圓。

員警擔心湯婆婆安全狀態，主動駕車將她平安護送返家。圖：讀者提供

自強派出所說明，所長黃智勇與警員張智淇到場後，發現湯婦有著明顯的不安情緒。她向員警表示，自己從午睡醒來後出門散步運動，卻突然就完全迷失了方向。員警聽完趕緊遞上瓶裝水讓她補充水分，也安撫其情緒。湯婦無法說出個人相關信息，但在員警的關懷下，情緒慢慢的緩和下來。

所幸與湯婦對話中不經意閃過了一個名字，警方立即使用警政系統查詢比對關鍵字，迅速確認身分並聯繫上家屬。圖：讀者提供

警方提到，所幸與湯婦對話中不經意閃過了一個名字，這一絲記憶成為重要關鍵，警方立即使用警政系統查詢比對關鍵字，迅速確認身分並聯繫上家屬。考量時值深夜，員警擔心湯婆婆安全狀態，決定避免讓她和家屬久候，主動駕車將她平安護送返家。家屬頻頻向警方表達感謝，並表示湯婦平時從未發生類似情形，日後將會多加注意，以防再有迷途情況。

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中若有年長親人，應多留心其行動狀況，也可協助申請防走失手鍊、愛心手鍊，或配戴具有聯絡資訊的小卡、定位設備，讓警方在關鍵時刻能迅速確認身分，及時伸出援手，共同守護長者平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡婦散步迷路深夜徘徊街頭 中壢警憑「1關鍵字」找到家屬