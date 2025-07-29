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台灣美光后里廠外包商觸電急救 中科局要求該區域暫停施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台灣美光台中后里廠房今天發生工安意外，一名外包廠商疑觸摸機台時被電擊，雙手多處電燒傷，送醫急救；中科管理局表示，初步調查是美光外包商在電氣室改善工程中觸電，已要求該區域暫停施工，待細部調查事故原因。

台中市消防局今天上午9時30分獲報，后里區后科路三段有廠房內創傷救護案，據報上址有員工觸摸機台電線時遭電擊(480V)後倒地，需消防局派員前往協助，立即派遣后里91前往救護。

消防隊員到場回報，現場男性傷患36歲、意識清楚、雙手各兩到三處電燒傷，疑為外包廠商，給予急救處置後送往衛福部豐原醫院急救，醫院說明，傷者雙手有傷口已包紮，意識清楚，待送加護病房觀察。

中科管理局表示，已派員到場調查，初步查出是承纜商在做電氣室改善工程，承纜商觸電受傷，他仍在醫院治療觀察，等他傷勢較好再詢問調查原因。

台灣美光台中后里廠房今天發生工安意外，一名外包廠商疑觸摸機台時被電擊，雙手多處電燒傷，送醫急救。示意圖／本報資料照
台灣美光台中后里廠房今天發生工安意外，一名外包廠商疑觸摸機台時被電擊，雙手多處電燒傷，送醫急救。示意圖／本報資料照

后里 意識 創傷

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