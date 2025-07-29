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偵辦罷雙吳不實連署案有功 台北市調查處長徐國禎破格陞任調查局新任副局長

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局前副局長孫承一本月屆齡退休後，國安副局長人選因726大罷免延遲公布，調查局今天公布新任副局長人選，由台北市調查處長徐國禎破格接任，徐國禎是調查局長陳白立同學，深受陳白立倚重與信任，未來他將負責國安與情報工作業務，依目前兩岸緊張局勢，責任可說相當重大，台北市調查處長則由桃園市調查處長許銘侑調任。

此外，台北市調查處中山站主任呂順正，因轄區經營表現優異，調任公共事務室簡任秘書並代理主任職務，原公共事務室主任翟海平調任總務處副處長並代理處長職務。

徐國楨是調查班30期，曾任台中市調查站主任、國會聯絡組主任、秘書室主任，也曾出任調查局最重要的彰化縣站主任，今年初才被陳白立拔擢，接掌台北市調處長，這半年來督導偵案罷雙吳不實連署案，成功讓檢方聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹獲准。相關職務異動 8月1日生效。

調查局此波人事異動如下：

一、台北市調查處長徐國楨調陞副局長。

二、毒品防制處處長高聰明調任主任秘書室研究委員。

三、諮詢業務處長凌文興調任主任秘書室研究委員。

四、桃園市調查處長許銘侑調任臺北市調查處處長。

五、督察處副處長楊秋香調陞桃園市調查處長。

六、國際事務處長馬忠亮調任福建省調查處長。

七、航業調查處副處長范厚珍調陞毒品防制處長。

八、總務處長戴春成調任國際事務處長。

九、福建省調查處長洪良元調任諮詢業務處長。

十、督察處副處長李秩義代理督察處長職務。

十一、南部地區機動工作站主任李作善調任國家安全維護處副處長。

十二、國際事務處簡任秘書賀宗正調任國際事務處副處長。

十三、鑑識科學處簡任秘書張絹慧調任鑑識科學處副處長。

十四、公共事務室主任翟海平調任總務處副處長並代理處長職務。

十五、國家安全維護工作站主任陳東宏調任台北市調查處副處長。

十六、台北市調查處副處長黃維和調任台中市調查處副處長。

十七、中動站主任吳詠明調任航業調查處副處長。

十八、台中市調查處台中調查站主任應明中調任中機站主任

十九、高雄市調查處前鎮調查站主任陳育君調任南機站主任

二十、國家安全維護處簡任秘書楊任之調任國家安全維護工作站主任。

二十一、廉政處專門委員潘俞安調任台北市調查處中正調查站主任。

二十二、桃園市調查處機場調查站主任李子真調任台中市調查處台中

站主任。

二十三、台北市調查處中山調查站主任呂順正調任公共事務室簡任秘

書並代理主任職務。

二十四、新北市調查處新店調查站主任曾尤弘調任保防處專門委員。

二十五、桃園市調查處專門委員張益豐調任臺北市調查處專門委員。

二十六、督察處苗栗縣駐區督察宋俊賢調任督察處新竹縣市駐區督察。

二十七、福建省調查處簡任秘書吳志賢調任督察處台中市駐區督察。

二十八、桃園市調查處簡任秘書黃金泉調任督察處苗栗縣駐區督察。

調查局台北市調查處長徐國禎（右2）陞任調查局副局長。圖／調查局提供
調查局台北市調查處長徐國禎（右2）陞任調查局副局長。圖／調查局提供
調查局台北市調查處中山站主任呂順正（圖左）調任公共事務室簡任秘書並代理主任。圖／資料照片
調查局台北市調查處中山站主任呂順正（圖左）調任公共事務室簡任秘書並代理主任。圖／資料照片
台北市調處大安站副主任呂順正(圖左)破案前先拜訪土地公，最終順利擒獲毒梟。記者張宏業/攝影
台北市調處大安站副主任呂順正(圖左)破案前先拜訪土地公，最終順利擒獲毒梟。記者張宏業/攝影

查處 主任

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