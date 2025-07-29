偵辦罷雙吳不實連署案有功 台北市調查處長徐國禎破格陞任調查局新任副局長

桃園市中壢區日前有一名86歲湯姓婦人午睡後外出散步卻迷路，深夜0時許獨自站在環中東路與永福路口排徊，所幸正在巡邏的中壢警分局員警接獲熱心民眾通報，隨即趕往現場關心，透過與湯婦的對話中的線索，成功聯繫上家屬，平安讓湯婦與家人團圓。

2025-07-29 14:01