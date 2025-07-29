颱風吹毀招牌砸中轎車 招牌碎片顏色不同..車主告錯人吞敗

去年山陀兒颱風侵襲高雄，造成嚴重災情，楊姓男子將轎車停在路邊，被幼兒園招牌砸中毀損，他質疑幼兒園招牌年久失修，提告向對方求償3.9萬元，但高雄地院簡易庭審理後，法官比對招牌碎片，發現砸中楊男轎車的應是其他店家招牌，判楊男敗訴。

判決指出，楊男去年在颱風來襲當晚，將轎車停在高雄苓雅區某幼兒園附近，等颱風一走，楊男取車時卻發現轎車遭招牌砸毀，他為修車共花了3萬9680元，楊男事後質疑幼兒園招牌年久失修，氣得向幼兒園求償。

幼兒園挨告後反駁，稱楊男舉證照片都是事後整理，根本無法證明車損是他們家招牌造成，且山陀兒是法定天災，當天接到雜物四散，他的車損根本不是他們招牌造成。

簡易庭法官為此比對招牌材質、照片，認為楊男提供的招牌碎片，多為聚丙烯、聚氯乙烯等塑料材質製成，這種材質會不會造成車損存有疑慮；另外，照片旁還有鋁製紗窗門，車損是否招牌所致，仍缺少事證證明。