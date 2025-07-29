快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風吹毀招牌砸中轎車 招牌碎片顏色不同..車主告錯人吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

去年山陀兒颱風侵襲高雄，造成嚴重災情，楊姓男子將轎車停在路邊，被幼兒園招牌砸中毀損，他質疑幼兒園招牌年久失修，提告向對方求償3.9萬元，但高雄地院簡易庭審理後，法官比對招牌碎片，發現砸中楊男轎車的應是其他店家招牌，判楊男敗訴。

判決指出，楊男去年在颱風來襲當晚，將轎車停在高雄苓雅區某幼兒園附近，等颱風一走，楊男取車時卻發現轎車遭招牌砸毀，他為修車共花了3萬9680元，楊男事後質疑幼兒園招牌年久失修，氣得向幼兒園求償。

幼兒園挨告後反駁，稱楊男舉證照片都是事後整理，根本無法證明車損是他們家招牌造成，且山陀兒是法定天災，當天接到雜物四散，他的車損根本不是他們招牌造成。

簡易庭法官為此比對招牌材質、照片，認為楊男提供的招牌碎片，多為聚丙烯、聚氯乙烯等塑料材質製成，這種材質會不會造成車損存有疑慮；另外，照片旁還有鋁製紗窗門，車損是否招牌所致，仍缺少事證證明。

法官認為，楊男提供的車損照片，招牌是「藍底白字」，經比對雨刷上的招牌碎片，也是「藍底白字」而幼兒園的招牌外觀，卻是「淡粉紅底、藍字、紅色長方形邊框」，且是掉在騎樓內，至於「藍底白字」招牌，則是一旁補習班的招牌碎片，認定楊男轎車應非幼兒園招牌砸毀，判楊男敗訴。

山陀兒颱風侵襲高雄，多處鐵皮屋頂飛散，楊男轎車遭砸毀，法官檢視照片，認為他告錯人，判敗訴。本報資料照片
山陀兒颱風侵襲高雄，多處鐵皮屋頂飛散，楊男轎車遭砸毀，法官檢視照片，認為他告錯人，判敗訴。本報資料照片

幼兒園 山陀兒颱風

延伸閱讀

中南部雨不如預報多？氣象粉專：時序延後午後起雨勢轉強

汐止曾是「水世界」！員山子分洪道立大功拯救十年水患

西南氣流及颱風外圍環流影響 南高屏慎防大豪雨

影／台中8旬翁騎單車突往左偏 直行轎車閃避不及撞上

相關新聞

台中中山堂旁大排今傳男子亡...檢警相驗釐清死因

台中市民今晨在北區中正公園中山堂旁的大排，發現一名男子懸掛在欄杆處，動也不動，趕緊通知警消到場，救護人員確認男子已明顯死...

深夜改裝車隊呼嘯台16線 居民崩潰喊：半夜睡覺都不敢開窗

暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜總有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南投...

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

颱風吹毀招牌砸中轎車 招牌碎片顏色不同..車主告錯人吞敗

去年山陀兒颱風侵襲高雄，造成嚴重災情，楊姓男子將轎車停在路邊，被幼兒園招牌砸中毀損，他質疑幼兒園招牌年久失修，提告向對方...

影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

新北市蘆洲昨晚發生一起誇張肇事逃逸車禍，65歲婦人在斑馬線被轉彎車撞倒，警方協助救護車送醫，現場卻找不到肇事者。後來發現...

豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修

今（29）日 清晨桃園地區降下大雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行安全。蘆竹警分局獲報後，迅速派遣警力趕赴現場處置，並通報市府養護工程處緊急派員搶修，將交通衝擊降至最低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。