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影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲昨晚發生一起誇張肇事逃逸車禍，65歲婦人在斑馬線被轉彎車撞倒，警方協助救護車送醫，現場卻找不到肇事者。後來發現駕駛扔棄租來的汽車趁隙逃逸，且租車行僅留名字和打不通的手機號碼，身分無法辨識真偽。

監視器畫面顯示昨晚9時15分，1輛廂型車從蘆洲區長安街左轉九芎街，在斑馬線上由後撞倒撐傘過馬路的65歲婦人，肇事駕駛連忙下車查看婦人傷勢，旁邊也有路人過來幫忙，結果他卻趁隙棄車徒步逃之夭夭。

警方先到，救護車隨後趕抵，肇事車大燈亮著並未熄火，婦人僅擦挫傷躺在地上淋雨講手機，由救護車送到市立三重醫院急診。後來員警在現場找不到肇事駕駛，發現車是租來的，車上沒有違禁品。

經聯繫租車行，結果竟然只留承租人的姓名和手機號碼，員警發現電話打不通，連身分都無法辨識真偽。目前已擴大調閱肇事駕駛逃逸路線沿途監視器追查。

警方指出，駕駛原本只是交通違規，逃跑涉犯刑法肇事逃逸罪，致人傷害可處6月以上5年以下有期徒刑。此外，發生車禍汽車尚能行駛，未移置而妨礙交通，可處600元以上1800元以下罰鍰；肇事致人受傷而逃逸，將吊銷駕照； 行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停禮讓行人先通過，可處1200元以上6千元以下罰鍰。

新北市蘆洲昨晚發生行人在斑馬線被車撞倒受傷，監視器拍到，肇事駕駛竟扔棄租來的汽車，趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生行人在斑馬線被車撞倒受傷，監視器拍到，肇事駕駛竟扔棄租來的汽車，趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生行人在斑馬線被車撞倒，警方趕抵時，婦人輕傷躺在地上淋雨講手機，由救護車送急診。後來員警找不到肇事駕駛，發現他竟扔棄租來的汽車趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生行人在斑馬線被車撞倒，警方趕抵時，婦人輕傷躺在地上淋雨講手機，由救護車送急診。後來員警找不到肇事駕駛，發現他竟扔棄租來的汽車趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝

行人 救護車

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