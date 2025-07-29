豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修
今（29）日 清晨桃園地區降下大雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行安全。蘆竹警分局獲報後，迅速派遣警力趕赴現場處置，並通報市府養護工程處緊急派員搶修，將交通衝擊降至最低。
蘆竹分局說明，南竹派出所員警至現場後發現大雨導致柏油隆起，影響行車甚鉅。為維護用路人安全，員警立即於受損路面前後擺設交通錐，引導車流改道，亦立即通報養工處派員到場處理。養工處接獲通報後，隨即進行路面修復，請路過該處之駕駛注意安全減速慢行。
蘆竹分局呼籲，近日天候不穩，降雨頻繁，易造成路面狀況不佳。請用路人行經積水或路況不明之路段時，務必減速慢行，並隨時留意路況，確保行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言