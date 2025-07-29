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豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修

桃園電子報／ 桃園電子報

今（29）日 清晨桃園地區降下大雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行安全。蘆竹警分局獲報後，迅速派遣警力趕赴現場處置，並通報市府養護工程處緊急派員搶修，將交通衝擊降至最低。

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富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損。圖：警方提供

蘆竹分局說明，南竹派出所員警至現場後發現大雨導致柏油隆起，影響行車甚鉅。為維護用路人安全，員警立即於受損路面前後擺設交通錐，引導車流改道，亦立即通報養工處派員到場處理。養工處接獲通報後，隨即進行路面修復，請路過該處之駕駛注意安全減速慢行

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為維護用路人安全，員警立即於受損路面前後擺設交通錐。圖：警方提供

蘆竹分局呼籲，近日天候不穩，降雨頻繁，易造成路面狀況不佳。請用路人行經積水或路況不明之路段時，務必減速慢行，並隨時留意路況，確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修

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