快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

深夜改裝車隊呼嘯台16線 居民崩潰喊：半夜睡覺都不敢開窗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜總有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南投縣警局將對改裝車和飆車熱點，安排25場聯合取締勤務，遏止飆車亂象。

名間鄉民說，台16線是通往集集、水里、日月潭的重要要道，原以為車隊呼嘯過去就算了，沒想到半小時後又折返，十多輛改裝車來回穿梭，震耳引擎聲與輪胎摩擦聲不斷，夜間安寧瞬間崩解，半夜被吵醒根本是折磨，請警方一定要管！

一名居民說，有次深夜在陽台納涼，遠方就傳來「轟隆隆」巨響，不到幾秒數十顆強光車頭燈逼近，車隊呼嘯而過，伴隨排氣管噴射聲與刺鼻焦味，整條路像在辦夜間賽車，驚悚畫面歷歷在目。

警方表示，暑假是青少年活動高峰期，也是改裝車、深夜飆車最猖獗的時候。南投警分局已針對台16線假日夜間至凌晨編排攔檢勤務，並啟動區域聯防，與鄰近分局同步布點圍堵，一旦發現車隊集結，即刻盤查取締。

為防飆車噪音擾民及危害安全，南投縣警察局結合環保局與監理單位，安排25場次暑期聯合稽查勤務，針對易聚集改裝車的熱點全面巡邏，並取締偽造、變造車牌行為。

南投縣警局交通隊說，台21線、縣道139號同樣也是飆車熱點，深夜車聲不斷，聯合稽查除測噪告發外，對蛇行飆車、無照駕駛、酒駕、毒駕等行為將嚴厲取締。警方強調，今年道路交通管理條例修正已經，未來偽造或冒用車牌最高可罰7萬2000元，情節重大者可沒入車輛。

暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供
暑期車輛飆車違規再起，南投警方展開聯合稽查勤務，取締飆車和改裝車。圖／南投縣警局提供

南投縣 改裝車 環保局

延伸閱讀

F1／比利時站 Piastri 雨中稱王 奪下 2025 第六勝 McLaren 續寫一二名完賽佳績

緩解飢荒 以暫停部分戰鬥：加薩3區 每日人道停火10小時

魯明哲率車隊銘謝賜票 他：執政黨應正視大罷免24比0訊息

罷免開票結果／子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身 3藍委明取消謝票

相關新聞

台中中山堂旁大排今傳男子亡...檢警相驗釐清死因

台中市民今晨在北區中正公園中山堂旁的大排，發現一名男子懸掛在欄杆處，動也不動，趕緊通知警消到場，救護人員確認男子已明顯死...

深夜改裝車隊呼嘯台16線 居民崩潰喊：半夜睡覺都不敢開窗

暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜總有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南投...

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

颱風吹毀招牌砸中轎車 招牌碎片顏色不同..車主告錯人吞敗

去年山陀兒颱風侵襲高雄，造成嚴重災情，楊姓男子將轎車停在路邊，被幼兒園招牌砸中毀損，他質疑幼兒園招牌年久失修，提告向對方...

影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

新北市蘆洲昨晚發生一起誇張肇事逃逸車禍，65歲婦人在斑馬線被轉彎車撞倒，警方協助救護車送醫，現場卻找不到肇事者。後來發現...

豪雨猛炸桃園！蘆竹2路段柏油隆起阻交通 養工處緊急派員搶修

今（29）日 清晨桃園地區降下大雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行安全。蘆竹警分局獲報後，迅速派遣警力趕赴現場處置，並通報市府養護工程處緊急派員搶修，將交通衝擊降至最低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。