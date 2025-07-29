深夜改裝車隊呼嘯台16線 居民崩潰喊：半夜睡覺都不敢開窗

暑假期間，南投又出現車隊集結，省道台16線深夜總有改裝車隊呼嘯而過，震耳轟鳴聲讓居民難以成眠，「半夜根本不敢開窗！」南投縣警局將對改裝車和飆車熱點，安排25場聯合取締勤務，遏止飆車亂象。

名間鄉民說，台16線是通往集集、水里、日月潭的重要要道，原以為車隊呼嘯過去就算了，沒想到半小時後又折返，十多輛改裝車來回穿梭，震耳引擎聲與輪胎摩擦聲不斷，夜間安寧瞬間崩解，半夜被吵醒根本是折磨，請警方一定要管！

一名居民說，有次深夜在陽台納涼，遠方就傳來「轟隆隆」巨響，不到幾秒數十顆強光車頭燈逼近，車隊呼嘯而過，伴隨排氣管噴射聲與刺鼻焦味，整條路像在辦夜間賽車，驚悚畫面歷歷在目。

警方表示，暑假是青少年活動高峰期，也是改裝車、深夜飆車最猖獗的時候。南投警分局已針對台16線假日夜間至凌晨編排攔檢勤務，並啟動區域聯防，與鄰近分局同步布點圍堵，一旦發現車隊集結，即刻盤查取締。

為防飆車噪音擾民及危害安全，南投縣警察局結合環保局與監理單位，安排25場次暑期聯合稽查勤務，針對易聚集改裝車的熱點全面巡邏，並取締偽造、變造車牌行為。