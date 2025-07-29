基隆廟口附近健身俱樂部 欠繳勞健保費 執行官查封飛輪等16組器材拍賣

基隆廟口附近有家健身俱樂部業者，積欠勞健保費176萬多元。行政執行處宜蘭分署催繳未成，查扣該俱樂部的飛輪、滑步機、轉體機等16組健身器材，預定8月4日拍賣。

宜蘭分署今天表示，這家健身俱樂部位在基隆市仁三路，距離廟口夜市約100公尺，2016年開業，以彈性花費、24小時營業為號召，廣邀民眾持有俱樂部儲值卡，並自由儲值後，以類似捷運站閘門，感應儲值卡即可自由進出方式，使用俱樂部器材，滿足不同時段及不同健身族群的需求。

分署指俱樂部業者未依法繳納勞健保費，累計欠費176萬多元，主管機關移送執行。宜蘭分署多次分期寬緩及催繳，但業者未能持續繳納。

行政執行管去年8月間前往俱樂部，查扣飛輪5台、滑步機3台，以及轉體機、二頭彎舉機、側平舉機、腿伸展機、臥姿腿後勾機、坐姿胸推機、背部下拉機、肩椎機各1部，合計16組健身器材，8月4日上午10時將在俱樂部（基隆市仁三路11號地下1樓）舉辦拍賣會。

宜蘭分署表示，一家金屬化工公司業者欠繳房屋稅、地價稅逾百萬元，６月底拍賣名下金山區萬坪廠房，底價5億9346元流標，8月4日上午11時另在基隆行政執行官辦公室（基隆市東信路169號）舉辦二拍，底價降為4億7476萬8000元。

基隆地區欠稅大戶第1名的某家建商，宜蘭分署6月底拍賣名下位在基金一路一處社區的2個平面停車位，已流標兩次，8月4日11時舉辦三拍，底價降到220萬元，有興趣的民眾可到場競標。