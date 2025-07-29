雨夜行車藏危機！至今已4死...國道警提醒：降速、專注、防水漂

全台連日大雨不斷，國道高速公路接連發生車輛於雨天因車速過快、自撞護欄進而釀成二次事故的憾事，已造成4人死亡；前夜大雨期間，國1北上銅鑼路段更發生9車連環撞，釀成1死7傷事故，國道警方調查發現，除因雨天路滑導致車輛操作失控外，另夜間視線不佳及深夜時段注意力不集中等因素，也是釀禍主因。

國道警方指出，行駛國道因車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅，當下輪胎失去與路面的摩擦力，進而使車輛失去轉向和煞車的控制能力，造成打滑或失控。

為了避免水漂現象及其他夜間行車風險，國道警方特別呼籲用路人注意以下事項：一、 保持輪胎良好狀態：定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常。二、避免急踩煞車：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險。

三、加大安全距離：濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間。四、開啟大燈：雨中及夜間行車時務必開啟大燈，提醒前後來車您的位置，增加行車辨識度。