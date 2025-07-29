影／貨櫃屋竄火舌濃煙 鋰電池使用非原廠充電器「過充」到自燃

台南市安南區安中路二段一間鐵皮貨櫃屋內日前發生火警，火舌伴隨濃煙竄燒，屋內人員自行逃出，消防人員迅速撲滅火勢，無人傷亡；經火調單位調查，發現是行動電冰箱的鋰電池模組，以非原廠充電器及非額定充電電壓進行充電，「過充」導致鋰電池自燃。

台南市消防局表示，本月23日下午1時許獲報，安南區安中路二段336巷內一間鐵皮貨櫃屋竄出火舌、濃煙，立刻出動22車、48人、役男3人、義消10人趕往救援；經1時28分出水搶救，1時41分撲滅火勢，2時16分處理殘火完畢，燃燒面積面估約20平方公尺。

現場經消防人員侷限火勢及滅火攻擊，並未延燒鄰屋，屋內2人已自行逃出，並無人員傷亡；案經火調單位調查，發現鐵皮貨櫃屋內存放電動車用電池約30多顆，主要起火原因為行動電冰箱的鋰電池模組，以非原廠充電器及非額定充電電壓進行充電。

火調單位查出，鋰電池是在「過充」的情況造成自燃引起火災；消防局呼籲，鋰電池產品務必搭配原廠充電器充電，以防範發生火災，若有損壞、膨脹、變形或異常高溫時，要送回原廠檢修，切勿自行拆解、改裝後繼續使用，異常鋰電池模組要移置無可燃物安全處所。

消防局表示，鋰電池選購，應挑選具合格標章且國內有售後服務廠商之鋰電池產品，切勿拼湊相關鋰電池組或自行改造，應依據原廠手冊使用、保養；平日應應與可燃物保持適當距離防火間隔，避免陽光直射或高溫等環境，以防止故障、失效，自燃造成延燒。

另外，充電慎選適當處所，勿於床鋪或沙發等易燃可燃物上充電，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池模組，以避免當安全裝置故障或失效；鋰電池模組應避免摔碰或撞擊，尤其應避免穿刺。閒置或損壞的鋰電池、鋰電池模組或鋰電池產品，應收納放置於金屬容器或回收交由專業人員處理。

消防局說明，鋰電池相關產品發生火災，當火勢還小時初期可以用｢水｣滅火（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅，同時也要撥打119報案。

消防局提醒，鋰電池為目前及未來電池主流，舉凡3C產品、電器產品、電動工具及電動車輛等，皆須依靠鋰電池來供電，以維持運作，但也因此導致事故亦時有所聞，提醒民眾使用時多加留心，以降低鋰電池火災風險。