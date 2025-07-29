少年謊報擄人勒贖 兩警心急救人「電擊」少年反遭告...下場曝

桃園分局龍安派出所巡佐王人賢、埔子派出所警員鄭廷祥任職武陵所期間，接獲通報，指17歲少年參與擄人勒贖，少年到所協助調查，因說詞反覆，王拿電擊棒、印泥臺攻擊，要求少年下跪、脫長褲，鄭則用警棍抵住他上半身。桃園市政府將兩警移送懲戒，懲戒法院判降1級改敘。

刑事部分，桃園地院依公務員假借職務上之機會，成年人故意對少年共同犯傷害罪判王、鄭各1年與10月徒刑，均緩刑5年。

事件發生於2024年2月18日晚間，少年虛構一起擄人勒贖案，他到武陵派出所協助調查，因事涉擄人案件且具急迫性，少年卻供述不實，誤導偵辦方向。王人賢拿電擊器電擊少年肩膀及大腿，再拿印泥臺輕敲他頭部；鄭廷祥則徒手方式拍打少年頭部2下，並以警棍抵住他上半身。

王人賢在傷害過程中，另在派出所吸菸區強命少年下跪，又在所偵訊室內命他脫掉長褲。

少年對兩警提告，桃園地檢署偵辦，王人賢、鄭廷祥因而吃上官司。

桃園市政府認為兩警違反公務員懲戒法「違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為」規定，移請審理懲戒法院審理。

王人賢表示，自己一向恪守警職，此事並非出於惡意或私人怨隙，單純是為了救援潛在被害人情急而為，手段確有不當，希望懲戒法院從輕處分。鄭廷祥則說，此事他已受記過2次行政懲處並調職，但他指這起事件「情節曲折」，且少年多次謊報刑案，誤導警方偵辦方向，他們是為了救人而有不當行為，且事後以35萬與少年及家屬達成調解，取得諒解。

懲戒法院參酌刑案事證，認為王、鄭雖說是「救人心切」而一時失慮，但這不能解免違失責任。因兩人除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法「公務員不得利用職務上之機會，加損害於人」規定，他們的行為損害政府機關信譽與形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。