60歲婦在家心梗發作無呼吸心跳 消防員無縫接軌醫護救回一命

台中60歲陳姓婦人在家剛煮完飯坐下休息，突然昏倒在椅子上，家人報案，消防隊員到場心肺復甦術和電擊，送到光田醫院時，急診團隊接力搶救，婦人從無呼吸心跳到被救回一命，現已恢復健康，她昨天到醫院送花感謝急診團隊和消防隊員救命之恩。

今年3月，婦人在家昏倒，家人聽到異響衝進客廳，只見她癱坐椅中、毫無反應，立刻撥打119並實施CPR（心肺復甦術）。

台中市消防局龍井分隊員李威諭與劉家維接獲通報後抵達現場，確認患者為OHCA（到院前心肺功能停止），立即施以高品質CPR與AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，同步確保氣道、穩定生命徵象，啟動「生命之鏈」。

光田綜合醫院急診團隊接獲消防局通報後，立即進入備戰狀態，急診醫學部暨台中市消防局醫療指導醫師高正國表示，患者到院時仍無自主心跳，昏迷指數僅3分，高敏感度心肌蛋白飆破6萬pg/ml，顯示心肌已大範圍壞死，狀況極度危急。

龍井分隊員指出，當時患者已處極危急狀況，消防人員接連電擊與胸外按壓，送往醫院後由醫護人員無縫接手，搶下每一秒；壓胸與電擊過程中，患者手指突然抽動、心電圖出現波動，最終成功恢復自主心跳與呼吸。

心臟內科劉崢偉醫師接續處置，確認為急性心肌梗塞，立即安排心導管手術打通阻塞血管。術後患者轉入加護病房，一周後順利康復出院。

婦人說，她從未想過高血壓、高膽固醇與壓力會導致如此劇變，讓她徹底重新看待自身健康與壓力管理，她很感謝醫院急救團隊和消防隊員。

龍井分隊表示，這起案例顯示CPR與AED的重要性，平時多一分熟練，關鍵時刻就可能多救一條命。根據消防署與衛福部資料，全國OHCA整體存活率約為9%；台中市今年1至6月急救成功率已提升至39.85%。