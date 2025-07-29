桃園市平鎮區平東路一段一間塑膠工廠今(29)日清晨5時43分許驚傳火警，現場不斷傳出爆炸聲，嚇壞附近住戶。消防局第四大隊獲報趕到現場救災，目前火勢已經撲滅，殘火尚未處理完畢。所幸現場無人受困、受傷。

平東路一段一間塑膠工廠清晨5時43分許驚傳火警，現場不斷傳出爆炸聲，嚇壞附近住戶。圖：讀者提供

消防局提到，該工廠有3層樓高，1、2樓是RC結構建築物，3樓是鐵皮加蓋，起火層在2樓。現場沒有危險物品，燃燒塑膠製品，無人受困、傷亡。有關燃燒面積、損失及詳細起火原因，有待進一步調查釐清。

現場沒有危險物品，燃燒塑膠製品，無人受困、傷亡。圖：讀者提供

消防局提到，此次救災共出動消防人員50名，消防車20輛、救護車2輛。消防人員於清晨5時53分許抵達，6時15分許將火勢控制，7時45分許撲滅火勢，目前仍在持續處理殘火中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮塑膠工廠清晨傳火警 爆炸聲嚇壞附近住戶