平鎮塑膠工廠清晨傳火警 爆炸聲嚇壞附近住戶
桃園市平鎮區平東路一段一間塑膠工廠今(29)日清晨5時43分許驚傳火警，現場不斷傳出爆炸聲，嚇壞附近住戶。消防局第四大隊獲報趕到現場救災，目前火勢已經撲滅，殘火尚未處理完畢。所幸現場無人受困、受傷。
消防局提到，該工廠有3層樓高，1、2樓是RC結構建築物，3樓是鐵皮加蓋，起火層在2樓。現場沒有危險物品，燃燒塑膠製品，無人受困、傷亡。有關燃燒面積、損失及詳細起火原因，有待進一步調查釐清。
消防局提到，此次救災共出動消防人員50名，消防車20輛、救護車2輛。消防人員於清晨5時53分許抵達，6時15分許將火勢控制，7時45分許撲滅火勢，目前仍在持續處理殘火中。
本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮塑膠工廠清晨傳火警 爆炸聲嚇壞附近住戶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言