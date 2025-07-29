有綽號「酒國名花」的51歲藝人凌威威近日捲入一起暴力討債事件。她涉嫌協助2名男性友人向一名莊姓男子追討52萬8千元債務，22日將其從台中擄回桃園，途中更疑似爆發肢體衝突，導致莊男身上多處刀傷。桃園市八德分局獲報到場後，隨即將凌威威與2名友人依現行犯逮捕，並依法移送桃園地檢署偵辦。

藝人凌威威涉嫌協助2名男性友人向莊男討債。圖：翻攝自謝伊琪臉書

八德分局說明，22日晚間18時許接獲民眾報案，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，八德分局依現場狀況，將凌威威等三人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，檢方複訊後，裁定凌威威以10萬元交保，並限制住居，她的2支手機也遭警方扣押，以釐清事件全貌。遭擄的莊男臉部、頸部、大腿、手掌均有撕裂傷，送往聖保祿醫院急救，所幸並無生命危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幫友討債涉綁架、殺人未遂！藝人凌威威遭現行犯逮捕