快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

幫友討債涉綁架、殺人未遂！藝人凌威威遭現行犯逮捕

桃園電子報／ 桃園電子報

有綽號「酒國名花」的51歲藝人凌威威近日捲入一起暴力討債事件。她涉嫌協助2名男性友人向一名莊姓男子追討52萬8千元債務，22日將其從台中擄回桃園，途中更疑似爆發肢體衝突，導致莊男身上多處刀傷。桃園市八德分局獲報到場後，隨即將凌威威與2名友人依現行犯逮捕，並依法移送桃園地檢署偵辦。

518121696 4122738828000709 7083444870697142995 n
藝人凌威威涉嫌協助2名男性友人向莊男討債。圖：翻攝自謝伊琪臉書

八德分局說明，22日晚間18時許接獲民眾報案，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，八德分局依現場狀況，將凌威威等三人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，檢方複訊後，裁定凌威威以10萬元交保，並限制住居，她的2支手機也遭警方扣押，以釐清事件全貌。遭擄的莊男臉部、頸部、大腿、手掌均有撕裂傷，送往聖保祿醫院急救，所幸並無生命危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幫友討債涉綁架、殺人未遂！藝人凌威威遭現行犯逮捕

延伸閱讀：

  1. 潔淨空氣新革命！智能清淨機強效去除H1N1流感病毒
  2. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐

藝人 討債 桃園地檢署

延伸閱讀

疑為數千元債務 桃園蘆竹男持西瓜刀猛砍友人頸部

「酒國名花」被上銬逮捕！凌威威驚傳涉嫌殺人未遂

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

回家「驚見衣服丟滿地」以為遭小偷 真相曝光崩潰：兇手把洗衣機當跑步機

相關新聞

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

雨夜行車藏危機！至今已4死...國道警提醒：降速、專注、防水漂

全台連日大雨不斷，國道高速公路接連發生車輛於雨天因車速過快、自撞護欄進而釀成二次事故的憾事，已造成4人死亡；前夜大雨期間...

影／貨櫃屋竄火舌濃煙 鋰電池使用非原廠充電器「過充」到自燃

台南市安南區安中路二段一間鐵皮貨櫃屋內日前發生火警，火舌伴隨濃煙竄燒，屋內人員自行逃出，消防人員迅速撲滅火勢，無人傷亡；...

少年謊報擄人勒贖 兩警心急救人「電擊」少年反遭告...下場曝

桃園分局龍安派出所巡佐王人賢、埔子派出所警員鄭廷祥任職武陵所期間，接獲通報，指17歲少年參與擄人勒贖，少年到所協助調查，...

60歲婦在家心梗發作無呼吸心跳 消防員無縫接軌醫護救回一命

台中60歲陳姓婦人在家剛煮完飯坐下休息，突然昏倒在椅子上，家人報案，消防隊員到場心肺復甦術和電擊，送到光田醫院時，急診團...

幫友討債涉綁架、殺人未遂！藝人凌威威遭現行犯逮捕

有綽號「酒國名花」的51歲藝人凌威威近日捲入一起暴力討債事件。她涉嫌協助2名男性友人向一名莊姓男子追討52萬8千元債務，22日將其從台中擄回桃園，途中更疑似爆發肢體衝突，導致莊男身上多處刀傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。