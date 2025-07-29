疑為數千元債務 桃園蘆竹男持西瓜刀猛砍友人頸部

桃園市蘆竹區36歲李姓男子疑與32歲劉姓男子有債務糾紛，26日持西瓜刀闖入劉男住家，朝其頸部猛砍，造成劉男頭部、手腳多處傷，現場血跡斑斑，所幸送醫後無生命危險。警方獲報後於7小時內循線逮捕李男，依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，劉男與李男為友人關係，雙方近期疑因數千元的財務糾紛發生爭執，李男26日上午7時許駕駛白色小客車，前往劉男位於蘆竹區上興路的透天住家，手持西瓜刀衝入屋內砍人，砍完隨即駕車逃逸。

由於事發時傳出激烈爭吵聲，驚動附近鄰居報警，稱聽見民宅內疑似打鬥聲響，警消立即趕往處理。消防人員到場時，劉男未著上衣、渾身是血，傷勢主要集中在頭、胸及肢體，傷勢相當嚴重，所幸經包紮止血處置後送醫救治無大礙。