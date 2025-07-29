影／國道一號三義交流道休旅車自撞匝道槽化線石墩 駕駛不治

國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處今天凌晨發生車禍，沈姓男子開休旅車不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，送醫急救不治，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，國道1號北向150公里處出口匝道死亡車禍，今天凌晨零時0時41分，國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處，57歲沈姓男子開休旅車，因不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，泰安分隊員警到場處理，現場於凌晨1時30分完全排除。