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影／國道一號三義交流道休旅車自撞匝道槽化線石墩 駕駛不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處今天凌晨發生車禍，沈姓男子開休旅車不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，送醫急救不治，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，國道1號北向150公里處出口匝道死亡車禍，今天凌晨零時0時41分，國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處，57歲沈姓男子開休旅車，因不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，泰安分隊員警到場處理，現場於凌晨1時30分完全排除。

沈男經送苗栗大千醫院急救後宣告不治死亡，肇事原因由三大隊持續調查釐清中；三大隊呼籲用路人，駕車要用安全帶，養足精神上國道，駕車時應妥適繫好安全帶，遵守速限保持安全距離；若精神不濟打瞌睡、分心、或以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照；疲勞時請下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處今天凌晨發生車禍，沈男開休旅車不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，送醫急救不治。圖／警方提供
國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處今天凌晨發生車禍，沈男開休旅車不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，送醫急救不治。圖／警方提供

國道 死亡 自撞

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