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山區大雨夫妻開車到東勢民宿...2顆輪胎懸空受困 警急救援
一對夫妻開車要到台中東勢山區民宿住宿，途中大雨又視線不佳受困，二顆車輪胎懸空，警方接到求救電話到場救援，員警向附近民宿業者借粗麻繩，警民合作將警車與受困民眾車輛連結，警車再將受困車輛拉起脫困，這對夫妻才鬆了一口氣；警方提醒，最近山區大雨，盡可能避免到山區。
東勢警分局本月26日凌晨1點多接獲一對廖姓夫婦電話求援，他們要到東勢區山中民宿，結果開車一時不慎，又因山中產業道路崎嶇不平，沿路沒有路燈視線昏暗又下大雨，車輛卡在山中邊坡，二顆輪胎懸空在空中，只好在情況急迫下求助警方。
東勢分局中坑派出所警員羅培倫接獲民眾報案，開車到現場，判斷現場狀況，立即向附近熱心黃姓民宿業者商借粗麻繩，發揮警民合作，利用粗麻繩將警車與受困民眾車輛連結在一起，警員開警車將受困車輛拉起。
廖姓夫妻感謝東勢警方的熱心協助，他們說人生地不熟，山區大雨半夜又叫不到拖車業者，真不知該向誰求援，多次向警方致謝，有警察真好。
東勢警分局中坑派出所長劉明泉表示，東勢山城地區有許多山中小路，民眾如有開車上下山旅遊，應多加注意小心開車，避免危險發生，最近山區大雨更要注意行車安全。
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