快訊

傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

Windows XP藍天綠地經典照變葡萄園！網友失望「變醜了」原因曝光

高教耗材／美博士生成本高 實驗室走3人損失200萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

山區大雨夫妻開車到東勢民宿...2顆輪胎懸空受困 警急救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對夫妻開車要到台中東勢山區民宿住宿，途中大雨又視線不佳受困，二顆車輪胎懸空，警方接到求救電話到場救援，員警向附近民宿業者借粗麻繩，警民合作將警車與受困民眾車輛連結，警車再將受困車輛拉起脫困，這對夫妻才鬆了一口氣；警方提醒，最近山區大雨，盡可能避免到山區。

東勢警分局本月26日凌晨1點多接獲一對廖姓夫婦電話求援，他們要到東勢區山中民宿，結果開車一時不慎，又因山中產業道路崎嶇不平，沿路沒有路燈視線昏暗又下大雨，車輛卡在山中邊坡，二顆輪胎懸空在空中，只好在情況急迫下求助警方。

東勢分局中坑派出所警員羅培倫接獲民眾報案，開車到現場，判斷現場狀況，立即向附近熱心黃姓民宿業者商借粗麻繩，發揮警民合作，利用粗麻繩將警車與受困民眾車輛連結在一起，警員開警車將受困車輛拉起。

廖姓夫妻感謝東勢警方的熱心協助，他們說人生地不熟，山區大雨半夜又叫不到拖車業者，真不知該向誰求援，多次向警方致謝，有警察真好。

東勢警分局中坑派出所長劉明泉表示，東勢山城地區有許多山中小路，民眾如有開車上下山旅遊，應多加注意小心開車，避免危險發生，最近山區大雨更要注意行車安全。

一對夫妻開車要到台中市東勢山區民宿，途中受困，二顆車輪胎懸空，員警到場救援。圖／警方提供
一對夫妻開車要到台中市東勢山區民宿，途中受困，二顆車輪胎懸空，員警到場救援。圖／警方提供

警車 民宿

延伸閱讀

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

今入夜中南部雨勢加劇！豪雨連炸4天 周五又有熱帶擾動發展

西南氣流持續至30日 中南部嚴防豪雨以上降雨

高屏嘉南大雨 70條溪流達土石流紅黃色警戒

相關新聞

影／國道一號三義交流道休旅車自撞匝道槽化線石墩 駕駛不治

國道1號北向150公里三義交流道出口匝道處今天凌晨發生車禍，沈姓男子開休旅車不詳原因自撞出口匝道槽化線石墩，送醫急救不治...

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

疑為數千元債務 桃園蘆竹男持西瓜刀猛砍友人頸部

桃園市蘆竹區36歲李姓男子疑與32歲劉姓男子有債務糾紛，26日持西瓜刀闖入劉男住家，朝其頸部猛砍，造成劉男頭部、手腳多處...

山區大雨夫妻開車到東勢民宿...2顆輪胎懸空受困 警急救援

一對夫妻開車要到台中東勢山區民宿住宿，途中大雨又視線不佳受困，二顆車輪胎懸空，警方接到求救電話到場救援，員警向附近民宿業...

基隆田寮河今晨發現男浮屍 消防人員打撈上岸

1名男子今天被人取現陳屍在基隆市田寮河，消防人員打撈上岸後，警方接手調查，尚未在男子身上發現明顯致命外傷，將追查死者身分...

桃園平鎮塑膠製品工廠清晨大火 持續殘火處理損失不貲

桃園市平鎮區一家生產塑膠製品工廠今天清晨突然失火，火勢自工廠2樓後方堆放大批塑膠原製品原料及成品燃燒，大火一發不可收拾隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。