基隆田寮河今晨發現男浮屍 消防人員打撈上岸

1名男子今天被人取現陳屍在基隆市田寮河，消防人員打撈上岸後，警方接手調查，尚未在男子身上發現明顯致命外傷，將追查死者身分，並報請檢察官檢驗，釐清死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天6時50分接獲報案，在田寮河財鼠橋和旺牛橋間的河面，有名男子在河面漂流。消防人員到場救援，乘坐救生艇接近男子，發現已經死亡。

消防人員在河岸架梯，輔助吊掛男子的屍體搬運上岸。基隆市警二分局信義派出所警員到場處理，通報鑑識人員到場採證鑑識，並未在男子身上看見明顯的致命外傷，將調查男子身分，通知家屬指認，並報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。