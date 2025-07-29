桃園平鎮塑膠製品工廠清晨大火 持續殘火處理損失不貲
桃園市平鎮區一家生產塑膠製品工廠今天清晨突然失火，火勢自工廠2樓後方堆放大批塑膠原製品原料及成品燃燒，大火一發不可收拾隨即竄燒至3樓加蓋鐵皮屋，濃煙黑燒夾雜火焰持續延燒。工廠損失不貲，無人受困，消防人員目前進行殘火處理。
消防局表示，這家位於平鎮區平東路的工廠，以生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠，為一棟地上2樓層、後方加蓋3樓鐵皮建築物，今天清晨5時43分，該工廠2樓後方堆放大批塑膠製品突然起火，許多塑膠易燃物大火一發不可收拾，火勢濃煙燃燒竄出擴大，消防局出動警消50人及消防車20輛、救護車2輛前往救，初步清查無人受困，消防人員拉火線制火勢，至7時45火勢撲滅，殘火處理中，起火原因將由火調人員進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言