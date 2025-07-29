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桃園平鎮塑膠製品工廠清晨大火 持續殘火處理損失不貲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區一家生產塑膠製品工廠今天清晨突然失火，火勢自工廠2樓後方堆放大批塑膠原製品原料及成品燃燒，大火一發不可收拾隨即竄燒至3樓加蓋鐵皮屋，濃煙黑燒夾雜火焰持續延燒。工廠損失不貲，無人受困，消防人員目前進行殘火處理。

消防局表示，這家位於平鎮區平東路的工廠，以生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠，為一棟地上2樓層、後方加蓋3樓鐵皮建築物，今天清晨5時43分，該工廠2樓後方堆放大批塑膠製品突然起火，許多塑膠易燃物大火一發不可收拾，火勢濃煙燃燒竄出擴大，消防局出動警消50人及消防車20輛、救護車2輛前往救，初步清查無人受困，消防人員拉火線制火勢，至7時45火勢撲滅，殘火處理中，起火原因將由火調人員進一步調查釐清。

平鎮區一家生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠火災，2樓後方起火延燒3樓濃煙火勢竄燒持續，損失不貲。圖／消防局提供
平鎮區一家生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠火災，2樓後方起火延燒3樓濃煙火勢竄燒持續，損失不貲。圖／消防局提供
平鎮區一家生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠火災，2樓後方起火延燒3樓濃煙火勢竄燒持續，損失不貲。圖／消防局提供
平鎮區一家生產塑膠製品、塑膠機器加工製品工廠火災，2樓後方起火延燒3樓濃煙火勢竄燒持續，損失不貲。圖／消防局提供

桃園 消防人員

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