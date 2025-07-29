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康橋校車翻覆 運安會：超速、路面磨光釀禍

聯合報／ 記者胡瑞玲張策林麗玉劉懿萱／連線報導

新北康橋國際學校交通車去年3月、5月兩度在北市文山隧道發生車禍，圖為去年3月自撞隧道壁後翻車橫躺路上。記者翁至成／翻攝
新北康橋國際學校交通車去年3月、5月兩度在北市文山隧道發生車禍，圖為去年3月自撞隧道壁後翻車橫躺路上。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區校車去年3月、5月兩度在北市文山隧道發生翻車事故，運安會昨公布去年3月事故調查報告，主因車輛超速，車道鋪面因長期摩擦「磨光」損壞，導致車身失控撞上隧道壁面翻覆。

調查報告並建議台北市政府，將剛性鋪面道路納入巡檢及養護標準、國土署應研議制定市區道路剛性鋪面抗滑設計及養護機制，供各地方政府道路管養機關維護參考。

去年3月11日康橋國際學校交通車，於文山隧道北向2K+370處撞擊隧道壁面後翻覆，造成車上2人重傷、22人輕傷。

運安會經過1年多調查，肇事主因為車輛進入隧道後超速，在抗滑能力低且濕滑的路面上，駕駛使用主煞車及排氣煞車減速，並在6秒內進行4次轉向操作且車輛轉向角度逐次增大，致失控撞上隧道壁面翻覆。

事故相關風險調查發現，文山隧道北向中線車道鋪面層，因長期摩擦造成「磨光」損壞，且自2005年通車以來，未曾執行鋪面養護工程，致抗滑能力降低，可能增加車輛打滑失控風險。

此外，北市工務局委外廠商巡檢紀錄未註記隧道北向鋪面「磨光」的損壞現象，且將剛性鋪面的裂縫損壞型態判定為柔性鋪面的「龜裂」損壞型態。

北市新工處表示，國內針對市區道路鋪面尚無相關防滑檢測規範及檢測方式，運安會使用的英式擺錘進行抗滑檢測，屬單點式而非連續式檢測，鋪面防滑檢測無相關規範標準值，無法檢視以英式擺錘檢測鋪面抗滑的合理性。

新工處表示，文山隧道因民眾陳情剛性路面行車舒適度不佳，已更新為柔性瀝青路面，另考量行車舒適度，北市已無隧道為剛性鋪面。新工處在去年5月12日已將剛性鋪面的道路巡檢及養護標準，列入道路養護手冊。

對於運安會調查報告，校方表示尊重，近1年執行多項加強交通車管理措施，包括全面安裝數位行車記錄系統，及加強駕駛超速處罰、安全演練等，新北市府也每月稽查。

康橋去年接連發生兩起學生交通車事故，引發社會關注，新北教育局核定該校國中部114學年度減招1班，校方一度不服提起訴願，但未通過，今年9月國中部招生從330人縮減為300人。

北市 新北 運安會

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