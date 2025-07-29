花百萬減重手術猝死 家屬求真相

北部41歲林姓女子到高雄小港區找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後卻呼吸窘迫昏迷，轉院急救不治。家屬昨透過立委柯志恩開記者會，指控醫師明知高風險，卻以加價55萬元就能動刀，轉院急救時捨近求遠延誤病情，要求市府應介入調查。

對此，衛生局表示，26日接獲通報後已派員前往醫院查察，手術團隊均有執業資格，林女手術前均簽具手術及麻醉同意書；但手術收費金額超過市府訂定標準，衛生局將依法裁罰並要求退費，私下金流移請國稅局調查，手術過程有無過度醫療、過失等，由地檢署調查，尚未接獲醫療爭議調解申請。

林女家屬指控，林女7月9日瞞著家人帶女兒南下找小港某醫院王姓醫師進行減重手術，11日約晚間6點多，女兒看見媽媽呼吸窘迫，深夜意識模糊，隔天凌晨5點轉送醫學中心，但從小港送往燕巢途中死亡。

家屬質疑，林女透過網路找到王姓醫師，王起初不願承接手術，另加價55萬才選定小港某醫院動刀，付出逾百萬元手術費，醫師卻稱要找外院團隊開刀，經詢問王醫師，他才坦承自己僅是醫院股東，非開刀醫院醫師。

林女家屬質疑，醫療費用全匯至王姓醫師個人帳戶，未經醫院正常收費流程，盼衛生機關立即調查，釐清王姓醫師是否違反醫師法、醫療法，是否涉及不當收費與非法手術行為。

此外，王姓醫師是否具有在其他醫院執刀資格，跳過術前評估等必要程序是否合規，陪同開記者會的立委柯志恩及議員許采蓁均要求衛生局徹查。

該名被控疏失的王姓醫師，昨下午透過律師發聲明，稱對於林女死亡感遺憾，本案已進入司法程序，解剖結果尚未公布，他不便回應。