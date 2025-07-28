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嘉義透天厝大火 母子亡、父逃出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市前天深夜發生民宅大火，一家三口二死一傷；因起火原因不明，檢方相驗未確定死因。記者李宗祐／翻攝
嘉義市前天深夜發生民宅大火，一家三口二死一傷；因起火原因不明，檢方相驗未確定死因。記者李宗祐／翻攝

嘉義市一棟透天厝前天深夜火警，火勢猛烈波及鄰房，消防隊獲報趕抵，屋主孫姓老翁自行逃出指妻兒受困，消防員冒險從二樓救出兒子但已無生命跡象，送醫不治，孫翁妻子躲在三樓浴室，燒成焦屍。

檢方昨天相驗，兩名死者均全身大範圍燒燙傷；因起火原因不明，檢察官指示查明，待火調報告出爐再開立確切死亡證明書，目前暫列死因不詳。

嘉義市消防局前晚十時許接獲報案，指福州八街有住宅火警，派人車前往救援，發現起火的透天厝位於邊間戶，燃燒猛烈已延燒隔壁兩棟，消防人員先救出隔壁棟一男二女，無大礙。

起火戶六十八歲孫姓屋主自行從一樓逃出，身上約百分之十面積二度灼傷，他告知消防員妻子和兒子還受困屋內，隨即被送醫；晚間十時五十八分火勢控制，消防人員冒險進入搜救，十一時十三分在二樓臥室發現孫翁四十二歲兒子躺在地板，已失去生命跡象，救護人員進行ＣＰＲ並緊急送醫，昨天凌晨零時許仍宣告不治。

深夜十一時十六分火勢完全撲滅，消防人員在三樓浴室找到六十七歲陳姓妻子，但她已明顯死亡。

參與救災消防人員說，起火戶一樓有堆放些雜物，抵達時只見一到三樓、加蓋的四樓同時熊熊火光，「很少看到這麼猛烈」；鄰居轉述，孫家疑有點燃類似驅蚊物品。因火勢異常猛烈，消防局表示待火場調查才能確定起火原因。

嘉義 透天厝

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