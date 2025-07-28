影／台中8旬翁騎單車突往左偏 直行轎車閃避不及撞上

台中市八旬紀姓老翁今天下午騎單車行經北區三民、崇德的五岔路口時，突然向左偏移，導致在旁行駛的轎車閃避不及，雙方發生碰撞後，老翁摔車倒地、物品四散，幸好老翁就醫後僅受輕傷，沒有生命危險，警方初判是老翁偏離車道釀禍，詳細肇因待查。

經查，紀姓老翁（87歲）今天下午3時許，騎單車沿由三民路三段，往太平路方向騎在機車優先道，行經三民路、崇德路的五岔路口時，突然偏左側行駛，與同行向行駛在中線車道的廖姓男子（60歲）駕駛轎車發生碰撞，造成紀翁人車倒地，身體多處擦挫傷，所幸無生命危險，二人都無酒精濃度，初判是偏移車道釀禍。