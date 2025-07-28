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電池設計沒問題！高雄三元能源爆炸 調查報告曝起火原因
高雄小港三元能源科技公司電池廠本月14日發生爆炸火警，廠房付之一炬，經消防火場調查，確認為廠內「21700」鋰電池起火致災，三元能源今再發布報告，稱火警是不明熱源流經半成品常溫靜置區引起電池噴發，加上消防系統未有效啟動所致，電池設計並無問題。
三元能源電池廠為4樓高挑高廠房，起火的半成品區囤置約200萬顆「21700」規格鋰電池，每顆鋰電池直徑為21毫米，長度為70毫米；起火當天，該廠大夜班員工發現半成品區冒煙，已來不及搶救，立即疏散，火勢歷時近27小時才撲滅，並持續灌水降溫多日。
案發二周後，三元能源科技今下午發布調查進度報告，稱該廠生產的電池芯產品為高階動力應用設計，主要用於無人機、航太科研載具，對安全性要求嚴苛，具嚴格國際認證，此次火警並非電池設計問題。
三元能源科技指出，初判起火點為「化成半成品常溫靜置區」，該區域用於電池靜置熟化，環境溫度控制在攝氏23度上下，並無電氣作業，事故應為不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發，加上自動消防系統未能有效啟動，後續電力中斷導致廠區消防系統失效等「多重系統異常與事件疊加」所致。
三元能源科技說，因部分關鍵證物如化成設備主機位於火場核心區，仍待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原，這些資料對於最終判讀與確認事故原因至關重要，公司會全力配合調查。
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