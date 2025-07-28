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影／帝爺公發威！倒插香柱惡搞5宮廟 搗蛋鬼順澤宮前遭逮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉多處宮廟發生惡意破壞廟內物品，管理人員報警，經調閱錄影監視畫面，鎖定41歲陳姓男子涉有重嫌，但他行蹤不定，警方尋人時竟在埔鹽順澤宮廟埕遇見，上前盤問後陳男坦承犯行卻稱被惡鬼纏身，警方除依毀損罪嫌函送偵辦，另依行政規定強制送醫。

據了解，東埔鹽的真武宮、大安宮、順天宮等宮廟，各營頭（東、南、西、北、中總計五營）的香爐遭人倒插香，弄亂祭祀品，宮廟管理人員發現，本（7）月26日到埔東派出所報案，警方調閱各宮廟附近路口監視畫面，鎖定陳男涉有重嫌。

陳男在外遊蕩，警方到處找人，未料昨晚10點警網到順澤宮巡邏時，發現一名男子騎車進入廟埕且形跡可疑，員警上前盤查發現是涉嫌到宮廟營頭搗亂的陳男，即帶回詢問，陳男坦承犯行卻精神狀況不佳，口中喃喃有詞稱惡鬼纏著他。警詢依毀損罪嫌函請偵辦。彰化地檢署今表示，未收押陳嫌，已請警方依法辦理毀損罪，並依行政規定強制就醫

彰化縣陳姓男子騎機車進入埔鹽鄉順澤宮廟埕，被隨後到達的巡邏警網逮捕。圖／截自民眾提供影片
彰化縣陳姓男子騎機車進入埔鹽鄉順澤宮廟埕，被隨後到達的巡邏警網逮捕。圖／截自民眾提供影片

彰化 強制就醫 埔鹽順澤宮

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