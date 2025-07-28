疑煞車失靈...砂石車撞斷紅綠燈再壓自小客 現場一片狼藉

今日下午3時40分一輛砂石車沿台一線南下行駛至屏東縣新埤鄉砂崙路口時，疑煞車失靈失控衝上安全島，撞斷路口紅綠燈號誌，倒塌後支架壓到一輛自小客車，影響交通。兩名駕駛酒測值均為0，均為輕傷無生命危險，事故原因有待警方調查。

調方調查，23歲潘姓男子駕駛的砂石車行駛至砂崙路口時失控衝上安全島，撞斷路口紅綠燈號誌。當時吳姓女子駕駛的紅色自小客車正由南下車道，左轉進入中興路段，遭倒塌支架壓住，路人警急報案。

警方到場後，雙方駕駛酒測值均為0，兩人都僅身體擦挫傷，送醫治療並無生命危險。倒塌的號誌燈桿橫置於北上車道，北上及南下車道受限縮通行，目前南下車流尚未回堵，北上車道出現壅塞情形。警方派員到場維持交通秩序，並協調相關單位維修號誌及排除障礙。