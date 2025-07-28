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去台中登山...6旬翁「失聯13天」 今尋獲疑似遺體
新北洪姓男子本月16日獨自到台中和平東卯山登山後失聯，至今已13天，台中市消防局派員連日搜尋，今天下午在屋我尾山溪谷發現遺體，疑似洪男，預計明天將遺體搬運上，再由家屬確認。
台中市和平警分局表示，民眾7月21日下午3時至新北市政府警察局蘆洲分局五股分駐所報案緊急協尋，報案人說他的64歲洪姓叔叔7月16日開車到台中市和平區東卯山區一帶登山，迄今未歸。
和平分局谷關派出所獲報後立即通報轉介台中市消防局啟動搜救緊急協尋，經了解，被協尋人洪男於7月16日早上4時35分左右步行至十文巷，監視器畫面拍下他的身影，推測是前往屋我尾山登山步道一直未下山。
台中市消防局搜救人員連日搜尋，也出動空拍機，今天下午3時20分在屋我尾山溪谷發現遺體，因目前山上下大雨，消防隊員先行下撤，預計明天再返回山上進行搬運。
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