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埔鹽多間廟宇營頭遭破壞鎖定犯嫌 巡邏警眼尖逮人

中央社／ 彰化28日電

41歲陳姓男子涉嫌連日破壞彰化埔鹽鄉多間廟宇營頭，遭鎖定；彰化縣警察局溪湖分局埔東派出所員警，昨晚巡邏至順澤宮附近時，眼尖發現陳男將他逮捕，依毀損罪嫌送辦。

埔鹽鄉真武宮、大安宮、順天宮等宮廟營頭22日以來遭人惡意破壞，不僅香火被倒插，祭祀品也遭弄亂；埔東派出所25日陸續接獲報案，調閱監視器畫面釐清案情，鎖定陳男涉嫌重大。

警方表示，陳男昨晚騎機車到順澤宮前，巡邏員警也剛好行經順澤宮，眼尖發現前方正是涉嫌破壞營頭的陳男，立即將他帶回派出所，全案依毀損罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

根據國家文化記憶庫，「營頭」主要設於外圍村里主要道路出入口，派出五營兵將鎮煞，宣示廟宇管理疆域。

彰化 警察 監視器

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