有法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局於上(6)月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。其中一名64歲莊姓男子是列管違規大戶的第10名，累積滯欠罰鍰達12萬2834元未繳納，莊男經桃園分署催繳，因憂心祖厝遭查封拍賣，本月18日急向桃園分署辦理分期繳納。日前有民眾投書媒體，質疑桃園分署只顧追回罰鍰，絲毫不存顧及人民權益。對此，桃園分署今(28)日強調，該分署酌情准予分期繳納，符合公平合理及比例原則。

莊男憂心祖厝遭查封拍賣，本月18日急向桃園分署辦理分期繳納。圖：桃園分署提供

桃園分署說明，該案由桃園分署受理執行後，先通知莊男應於指定期限內自動履行繳納義務，然而，莊男並未繳納，桃園分署再執行莊男於金融機構存款，仍未受償任何款項，且莊男名下查無薪資債權、車輛等財產可供執行，僅有1間位於宜蘭現無人居住的老舊房屋可供執行。後續桃園分署再行通知莊男到場，莊男終於在本月18日到場，經執行人員衡酌莊男收入、整體經濟狀況，准予其每月分期繳納5000元，桃園分署並未逕予查封其建物，採取損害最小的寬緩執行措施，符合公平合理及比例原則。

桃園分署強調，為確保旅客安全，杜絕非法攬客、載客之行為，將持續與航警局等機關共同守護國門形象。有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，桃園分署與航警局於上月17日共商對策，達成以下共識，包含積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」大戶加以列管；不排除採取拘提、管收等強制手段，並適時發布新聞稿，以達嚇阻效果；配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。桃園分署將持續與航警局等機關共同確保旅客安全，守護國門形象，而桃園分署辦理行政執行事件，亦將持續依法秉持公平合理及比例原則，並確保義務人法律上權益之維護。

本文章來自《桃園電子報》。原文：嚴打機場黃牛遭質疑不符合比例原則 桃園分署解釋了